В США обещают одобрение поставок Украине ЗРК Patriot
Категория
Украина
Дата публикации

В США обещают одобрение поставок Украине ЗРК Patriot

ЗРК Patriot
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Источник:  Голос Америки

По словам посла США при НАТО Джулианны Смит, во время саммита Альянса в Вашингтоне должно быть принято решение о передаче Украине дополнительных ЗРК Patriot.

Главные тезисы

  • По словам посла США при НАТО, на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне ожидается одобрение поставок Украине дополнительных ЗРК Patriot.
  • Важным шагом является подготовка “моста Украины к членству” в НАТО и назначение нового высокого представителя в Киеве для координации помощи и обучения украинских сил.
  • НАТО не предоставит Украине приглашение для присоединения в ближайшие годы, однако саммит в Вашингтоне демонстрирует поддержку украинскому делу со стороны альянса и США.
  • Партнеры планируют обсудить финансовое обязательство, которое позволит ясно понять, что трансатлантические партнеры не отступят в поддержке Украины.
  • Саммит в Вашингтоне будет важным событием, где будет объявлено о ролях и задачах альянса в координации помощи, обучения украинских сил и поддержки страны на пути к членству в НАТО.

Что известно о вероятном получении Украиной дополнительных ЗРК Patriot от партнеров

Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ на этот поступивший в ближайшие дни, - подчеркнула Смит.

По ее словам, саммит НАТО в Вашингтоне станет большим событием для Украины и западных партнеров.

Смит посоветовала следить за новостями об объявлении новой военной помощи Украине от партнеров.

Она заверила, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "испытает стойкую преданность Украине" со стороны НАТО.

У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предполагал, что мы все отвлечемся. Нас это не отвлекает. Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, следите за объявлениями финансовых обязательств, - подчеркнула посол США при НАТО.

Что известно о перспективах членства Украины в НАТО

Смит также добавила, что во время саммита партнеры подготовят формулировку относительно "моста Украины к членству".

Что это значит? Это означает, что альянс объявит о том, что он возьмет на себя роль координатора помощи, которая поступает в Украину, а также обучение украинских сил, которое мы все сейчас проводим, – пояснила госпожа.

По ее словам, НАТО планирует назначить нового высокого представителя в Киеве, "который поможет руководить работой, проводимой НАТО с украинцами в отношении таких вещей, как модернизация, совместимость, стандартизация".

Она подтвердила, что "альянс не предоставит Украине приглашение присоединиться сейчас, в июле 2024 года".

Однако Смит отметила, что саммит в Вашингтоне позволит продемонстрировать членам альянса поддержку альянса со стороны США, которая, по ее словам, является двухпартийной.

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