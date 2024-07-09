По словам посла США при НАТО Джулианны Смит, во время саммита Альянса в Вашингтоне должно быть принято решение о передаче Украине дополнительных ЗРК Patriot.

Что известно о вероятном получении Украиной дополнительных ЗРК Patriot от партнеров

Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ на этот поступивший в ближайшие дни, - подчеркнула Смит. Поделиться

По ее словам, саммит НАТО в Вашингтоне станет большим событием для Украины и западных партнеров.

Смит посоветовала следить за новостями об объявлении новой военной помощи Украине от партнеров.

Она заверила, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "испытает стойкую преданность Украине" со стороны НАТО.

У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предполагал, что мы все отвлечемся. Нас это не отвлекает. Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, следите за объявлениями финансовых обязательств, - подчеркнула посол США при НАТО. Поделиться

Что известно о перспективах членства Украины в НАТО

Смит также добавила, что во время саммита партнеры подготовят формулировку относительно "моста Украины к членству".

Что это значит? Это означает, что альянс объявит о том, что он возьмет на себя роль координатора помощи, которая поступает в Украину, а также обучение украинских сил, которое мы все сейчас проводим, – пояснила госпожа. Поделиться

По ее словам, НАТО планирует назначить нового высокого представителя в Киеве, "который поможет руководить работой, проводимой НАТО с украинцами в отношении таких вещей, как модернизация, совместимость, стандартизация".

Она подтвердила, что "альянс не предоставит Украине приглашение присоединиться сейчас, в июле 2024 года".

Однако Смит отметила, что саммит в Вашингтоне позволит продемонстрировать членам альянса поддержку альянса со стороны США, которая, по ее словам, является двухпартийной.