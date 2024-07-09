За словами посла США при НАТО Джуліанни Сміт, під час саміту Альянсу у Вашингтоні має бути схвалено рішення щодо передачі Україні додаткових ЗРК Patriot.

Що відомо про ймовірне отримання Україною додаткових ЗРК Patriot від партнерів

Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями, — підкреслила Сміт. Поширити

За її словами, саміт НАТО у Вашингтоні буде великою подією для України та західних партнерів.

Сміт порадила слідкувати за новинами щодо оголошення нової військової допомоги Україні від партнерів.

Вона запевнила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту "відчує стійку відданість Україні" з боку НАТО.

У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо. Як ви знаєте, Путін передбачав, що ми всі відвернемося. Нас це не відволікає. Ми зосереджені на питанні України та збираємося дотримуватися обраного курсу, тож стежте за оголошеннями фінансових зобов'язань, — підкреслила посол США при НАТО. Поширити

Що відомо про перспективи членства України в НАТО

Сміт також додала, що під час саміту партнери підготують формулювання щодо “мосту України до членства”.

Що це означає? Це означає, що альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил, яке ми всі зараз проводимо, — пояснила пані посол. Поширити

За її словами, НАТО планує призначити нового високого представника в Києві, "який допоможе керувати роботою, яку НАТО проводить з українцями щодо таких речей, як модернізація, сумісність, стандартизація".

Вона підтвердила, що "альянс не надасть Україні запрошення приєднатися зараз, у липні 2024 року.

Однак, Сміт зауважила, що саміт у Вашингтоні дозволить продемонструвати членам альянсу підтримку альянсу з боку США, яка, за її словами, є двопартійною.