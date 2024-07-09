За словами посла США при НАТО Джуліанни Сміт, під час саміту Альянсу у Вашингтоні має бути схвалено рішення щодо передачі Україні додаткових ЗРК Patriot.
Головні тези:
- Схвалення додаткових поставок ЗРК Patriot для України очікується під час саміту НАТО у Вашингтоні.
- Україна може отримати нові системи ППО від західних партнерів, що підтверджує стійку відданість українській справі з боку НАТО.
- Партнери планують обговорити підготовку “мосту України до членства” в НАТО та назначити нового високого представника в Києві.
- Новий військовий представник координуватиме допомогу та навчання українських сил, запобігаючи вступ України у НАТО у найближчі роки.
- Саміт у Вашингтоні стане важливою подією для України, де буде продемонстрована підтримка альянсу з боку США.
Що відомо про ймовірне отримання Україною додаткових ЗРК Patriot від партнерів
За її словами, саміт НАТО у Вашингтоні буде великою подією для України та західних партнерів.
Сміт порадила слідкувати за новинами щодо оголошення нової військової допомоги Україні від партнерів.
Вона запевнила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту "відчує стійку відданість Україні" з боку НАТО.
Що відомо про перспективи членства України в НАТО
Сміт також додала, що під час саміту партнери підготують формулювання щодо “мосту України до членства”.
За її словами, НАТО планує призначити нового високого представника в Києві, "який допоможе керувати роботою, яку НАТО проводить з українцями щодо таких речей, як модернізація, сумісність, стандартизація".
Вона підтвердила, що "альянс не надасть Україні запрошення приєднатися зараз, у липні 2024 року.
Однак, Сміт зауважила, що саміт у Вашингтоні дозволить продемонструвати членам альянсу підтримку альянсу з боку США, яка, за її словами, є двопартійною.
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