США готуються розмістити системи для глушіння супутників РФ та Китаю

США планують розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, щоб перешкодити китайським та російським супутникам передавати інформацію про американські війська.

Які пристрої США глушитимуть супутники РФ та Китаю

Космічна служба Пентагону вперше випробувала систему на початку цього року у двох різних місцях, а контроль над нею здійснювався у третьому місці.

Зазначається, що пристрої призначені не для захисту американських супутників від китайських чи російських перешкод, а для "відповідальної протидії можливостям супутникового зв'язку супротивника, які дозволяють атакувати".

Перші 11 із 24 дистанційних модульних терміналів США планують розгорнути за кілька місяців, а всі вони можуть бути встановлені вже до 31 грудня у нерозкритих точках.

Термінали є невеликими, транспортабельними і недорогими засобами створення перешкод для супутникового зв'язку, які можуть бути використані в жорстких умовах для захисту американських військ. Поширити

Нові термінали доповнюють набагато більші системи Counter Communications System та Meadowlands, забезпечивши можливість поширення, дистанційного керування та відносної мобільності.

Що цьому передувало

Пентагон цього року активно розширює можливості для ведення війни в космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить усе більшу загрозу для американських супутників на орбіті.

За даними США, Москва розробляє ядерну зброю для розгортання на навколоземній орбіті, що може становити загрозу американським супутникам.

Росіяни також запускають супутники, що можуть використовуватись як космічна зброя.