США готуються розмістити системи для глушіння супутників РФ та Китаю

США планують розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, щоб перешкодити китайським та російським супутникам передавати інформацію про американські війська.
Головні тези:
- Термінали глушіння є невеликими, транспортабельними та недорогими, призначені для створення перешкод для супутникового зв'язку в жорстких умовах.
- Розгорнутість систем глушіння може становити загрозу для супутникових зв'язків Китаю та Росії, що впливає на стратегічні операції у космосі.
- Пентагон активно розширює можливості для ведення війни в космосі через загрозу, яку становлять китайські та російські супутники для американських військових об'єктів.
- Росія та Китай ведуть розвідку та розробляють космічну зброю, що створює підвищену загрозу для супутникового зв'язку та американських супутників на орбіті.
Які пристрої США глушитимуть супутники РФ та Китаю
Космічна служба Пентагону вперше випробувала систему на початку цього року у двох різних місцях, а контроль над нею здійснювався у третьому місці.
Зазначається, що пристрої призначені не для захисту американських супутників від китайських чи російських перешкод, а для "відповідальної протидії можливостям супутникового зв'язку супротивника, які дозволяють атакувати".
Перші 11 із 24 дистанційних модульних терміналів США планують розгорнути за кілька місяців, а всі вони можуть бути встановлені вже до 31 грудня у нерозкритих точках.
Нові термінали доповнюють набагато більші системи Counter Communications System та Meadowlands, забезпечивши можливість поширення, дистанційного керування та відносної мобільності.
Що цьому передувало
Пентагон цього року активно розширює можливості для ведення війни в космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить усе більшу загрозу для американських супутників на орбіті.
За даними США, Москва розробляє ядерну зброю для розгортання на навколоземній орбіті, що може становити загрозу американським супутникам.
Росіяни також запускають супутники, що можуть використовуватись як космічна зброя.
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