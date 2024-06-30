Росія глушила GPS на сотнях військових рейсів Британії — The Telegraph

За перші чотири місяці 2024 року Росія глушила сигнал GPS на кожному четвертому рейсі британських Військово-повітряних сил.
Головні тези:
- Глушіння GPS різних типів літаків може створювати значні загрози для безпеки польотів і збільшувати навантаження на пілотів.
- Міністр оборони Британії назвав дії Росії безрозсудними та підтвердив необхідність уникнення цих загроз для безпеки злетів.
- Проблеми з GPS-навігацією в Європі пов'язані з російськими діями, включаючи глушіння сигналів біля Калінінградської області.
- Безпека польотів та дотримання міжнародних стандартів у повітряному просторі стають під загрозу через дії російських військових.
Як росіяни глушили GPS британської військової авіації
Виявити масштабні перешкоди, які створюють росіяни для рейсів британської авіації, дозволив детальний аналіз сервісу Flight Radar 24. The Telegraph проаналізував майже півтори тисячі рейсів, які здійснили 63 британські військові літаки у період з 1 січня по 30 квітня 2024 року над Східною Європою та Близьким Сходом.
Так, газета виявила, що 142 транспортні і спостережні рейси британських повітряних сил із 504 по всіх Східній Європі зазнавали перешкод GPS у вказаний період. У 60 з них спроби глушіння були неодноразовими — приблизно кожен восьмий політ.
Як зазначає The Telegraph, йдеться про пасажирські та транспортні літаки, літаки-заправники, а також літаки-розвідники, а не про бойову авіацію. Але ці літаки все одно є важливою частиною обороноздатності Британії.
Що цьому передувало
Міністр оборони Британії Грант Шаппс, який навесні сам був на борту літака, що зазнав глушіння GPS-сигналу, назвав публікацію The Telegraph "ще одним прикладом безрозсудності Росії і ще одним доказом того, що вона є неконтрольованою ворожою державою".
Про проблеми з GPS-навігацією в Європі повідомлялось від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема довкола Калінінградської області — російського анклава, що виходить до Балтійського моря.
Європейські держави вважають, що це — цілеспрямовані дії Москви.
Для створення перешкод Росія, ймовірно, використовує базу радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні. З 15 грудня 2023 року над південною частиною Балтійського моря літаки регулярно страждають від навігаційних помилок.
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