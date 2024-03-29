Росію підозрюють у перешкоджанні роботі цивільної авіації у повітряному просторі над країнами Балтії.

Навіщо Росії глушити GPS-сигнали літаків у повітряному просторі над Балтійським регіоном

За інформацією журналістів видання, літаки, які здійснюють рейси у повітряному просторі над країнами Балтії, скаржаться на велику кількість зникаючих та фальшивих GPS-сигналів, що пов’язують із умисною діяльністю Росії.

Журналісти видання зазначають, що найбільша кількість перешкод зафіксована навколо району Калінінграду, який наразі відрізаний від іншої сухопутної частини Росії.

Підкреслюється, що після початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну Росія стала регулярно глушити сигнали і кількість аналогічних випадків стрімко зростає з січня 2022 року.

При цьому у матеріалі видання зазначається, що протягом останніх місяців проблема набула дійсно загрозливих масштабів.

Протягом перших двох місяців 2024 року EVAIR зафіксувала значне зростання кількості повідомлень про збої в роботі GPS. В абсолютних цифрах ми отримали 985 відключень GPS порівняно з 1371 за весь 2023 рік, — підкреслюють представники Євроконтролю. Поширити

За їхніми словами у коментарі журналістам видання, за перші два місяці цього року інцидентів було майже в 7 разів більше, ніж за перші два місяці 2023 року.

Чи становлять дії РФ небезпеку для авіаперевезень

Водночас поки що регулятори заявляють, що проблеми з GPS не становлять небезпеки для польотів.

Вважається, що глушити сигнали дуже легко, тому що достатньо навіть дуже слабкого сигналу, щоб приймач GPS згас, а інструменти, здатні глушити сигнали, можна купити в Інтернеті.

Інший спосіб, так званий спуфінг, відображає помилкове положення літака.

Експерти підкреслюють, що цей спосіб трохи складніший, ніж глушіння, але за наявності правильних інструментів досить компетентний любитель може зробити це.

Про проблеми з глушінням GPS повідомляли, зокрема, авіакомпанія Finnair, багато рейсів якої йдуть на південь від Гельсінкі через Балтійське море і проходять недалеко від Калінінграда, а також латвійська airBaltic.