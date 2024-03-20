Як Росія змогла захопити сотні іноземних літаків — дані WSJ

Видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ захопила понад 400 літаків, що належать іноземним компаніям. Це може мати вкрай серйозні наслідки для режиму диктатора Володимира Путіна.

Що відомо про захоплення Росією сотень чужих літаків

Що важливо розуміти, викрадені країною-агресоркою РФ літаки вартують мільярди доларів.

Ба більше, Москві вдалося стати причиною наймасштабнішого конфлікту у зазвичай стабільному бізнесі авіаційного страхування.

Як зазначають журналісти, деякі з найбільших світових страховиків наразі змушені відбуватися від позовів власників літаків.

Вони скаржаться на те, що власники повинні були докласти більше зусиль, щоб не дозволити захопити літаки.

У судових позовах вони стверджують, що підтримка України з боку США означає, що вона, по суті, перебуває у стані війни з Росією. Це зробить деякі претензії недійсними. Поширити

За словами аналітиків, юридична суперечка, що охопила два континенти і десятки компаній, ймовірно, може суттєво вплинути на покриття майбутніх конфліктів.

Що важливо розуміти, насамперед мовиться про комерційні літаки Airbus і Boeing, орендовані як російськими, так і іноземними авіакомпаніями.

Їхня вартість сягала понад 10 мільярдів доларів, коли вони опинилися в Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Який шанс забрати літаки у Росії

Суперечка спалахнула у перші дні війни. Як відомо, Вашингтон та Брюссель ввели потужні санкції проти країни-агресорки, через що лізингові компанії почали масово розривати угоди з російськими авіакомпаніями.

Після цього понад 400 літаків іноземних компаній опинилися в підвішеному стані.

Лізингові компанії визнають, що навряд чи літаки зможуть знову літати на Захід. Кремль наказав авіакомпаніям не повертати ці літаки. Багато літаків були зареєстровані в Росії і літають внутрішніми маршрутами або за кордон до "дружніх країн". Поширити

За словами журналістів, юридична боротьба триває досі, і поки фіналу цієї історії не варто очікувати.