Как Россия смогла захватить сотни пассажирских самолетов — данные WSJ

Издание The Wall Street Journal обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ захватила более 400 самолетов, принадлежащих иностранным компаниям. Это может иметь очень серьезные последствия для режима диктатора Владимира Путина.

Что известно о захвате Россией сотен чужих самолетов

Что важно понимать, захваченные страной-агрессорой РФ самолеты стоят миллиарды долларов.

Более того, Москве удалось стать причиной самого масштабного конфликта в обычно стабильном бизнесе авиационного страхования.

Как отмечают журналисты, некоторые из крупнейших мировых страховщиков вынуждены отбиваться от исков владельцев самолетов.

Они жалуются на то, что владельцы должны были приложить больше усилий, чтобы не разрешить захватить самолеты.

В судебных исках они утверждают, что поддержка Украины со стороны США означает, что она, в сущности, находится в состоянии войны с Россией. Это сделает некоторые претензии недействительными. Поделиться

По словам аналитиков, юридический спор, охвативший два континента и десятки компаний, вероятно, может существенно повлиять на покрытие будущих конфликтов.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о коммерческих самолетах Airbus и Boeing, арендованных как российскими, так и иностранными авиакомпаниями.

Их стоимость достигала более 10 миллиардов долларов, когда они оказались в России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Какой шанс забрать самолеты у России

Спор вспыхнул в первые дни войны. Как известно, Вашингтон и Брюссель ввели мощные санкции против страны-агрессорки, из-за чего лизинговые компании начали массово разрывать соглашения с российскими авиакомпаниями.

После этого более 400 самолетов иностранных компаний оказались в подвешенном состоянии.

Лизинговые компании признают, что вряд ли самолеты смогут снова летать на Запад. Кремль приказал авиакомпаниям не возвращать эти самолеты. Многие самолеты были зарегистрированы в России и летают по внутренним маршрутам или за границу в "дружественные страны". Поделиться

По словам журналистов, юридическая борьба продолжается до сих пор, и пока финала этой истории не стоит ожидать.