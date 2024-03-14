Связь со спутниками отсутствовала в течение 30 минут, когда самолет пролетал мимо Калининграда.

Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете министра обороны Британии

Российские власти, вероятно, заглушили спутниковый GPS-сигнал на самолете министра обороны Британии Гранта Шаппса, когда он пролетал недалеко от территории России.

Инцидент произошел в тот момент, когда Шаппс возвращался на самолете Королевских ВВС Dassault Falcon из Польши, где он наблюдал за масштабными учениями НАТО.

Связь со спутниками отсутствовала в течение 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от Калининграда. В результате пилоты были вынуждены использовать альтернативные методы определения расположения воздушного судна.

Самолеты используют несколько навигационных систем, поэтому могут продолжать безопасно летать в отсутствие GPS-сигнала, пишет Times.

Хотя Королевские ВВС хорошо подготовлены к решению этой проблемы, она все равно подвергает ненужный риск гражданские самолеты и потенциально может угрожать жизни людей. Этому нет оправдания, и со стороны России это крайне безответственно, — сказал источник в оборонном ведомстве. Поделиться

Взлетающие с британской базы «Акротири» военные самолеты на Кипре регулярно сталкиваются с препятствиями со стороны российского оборудования, которое, вероятно, размещено в Сирии, однако с бортами чиновников такое происходит редко, отмечает Times.

Что говорят в Правительстве

Позже представитель британского правительства подтвердил агентству AFP, что самолет Шапса столкнулся с временными препятствиями во время полета.