Связь со спутниками отсутствовала в течение 30 минут, когда самолет пролетал мимо Калининграда.
Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете министра обороны Британии
Российские власти, вероятно, заглушили спутниковый GPS-сигнал на самолете министра обороны Британии Гранта Шаппса, когда он пролетал недалеко от территории России.
Инцидент произошел в тот момент, когда Шаппс возвращался на самолете Королевских ВВС Dassault Falcon из Польши, где он наблюдал за масштабными учениями НАТО.
Связь со спутниками отсутствовала в течение 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от Калининграда. В результате пилоты были вынуждены использовать альтернативные методы определения расположения воздушного судна.
Самолеты используют несколько навигационных систем, поэтому могут продолжать безопасно летать в отсутствие GPS-сигнала, пишет Times.
Взлетающие с британской базы «Акротири» военные самолеты на Кипре регулярно сталкиваются с препятствиями со стороны российского оборудования, которое, вероятно, размещено в Сирии, однако с бортами чиновников такое происходит редко, отмечает Times.
Что говорят в Правительстве
Позже представитель британского правительства подтвердил агентству AFP, что самолет Шапса столкнулся с временными препятствиями во время полета.
Это не угрожало безопасности самолета, и нет ничего необычного в том, что самолеты испытывают помехи с GPS вблизи Калининграда, который, конечно же, является российской территорией, добавил представитель.
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