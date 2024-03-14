Росія могла заглушити GPS-сигнал на літаку міністра оборони Британії

Російська влада, ймовірно, заглушила супутниковий GPS-сигнал на літаку міністра оборони Британії Гранта Шаппса, коли він пролітав неподалік території Росії.

Інцидент стався в той момент, коли Шаппс повертався літаком Королівських ВПС Dassault Falcon з Польщі, де він спостерігав за масштабними навчаннями НАТО.

Зв'язок із супутниками був відсутній протягом 30 хвилин, коли літак пролітав неподалік Калінінграда. В результаті пілоти були змушені використовувати альтернативні методи визначання розташування повітряного судна.

Літаки використовують кілька навігаційних систем, тому можуть продовжувати безпечно літати за відсутності GPS-сигналу, пише Times.

Хоча Королівські ВПС добре підготовлені до вирішення цієї проблеми, вона все одно наражає на непотрібний ризик цивільні літаки і потенційно може загрожувати життю людей. Цьому немає виправдання, і з боку росії це вкрай безвідповідально, — сказало джерело видання в оборонному відомстві. Поширити

Військові літаки, що злітають з британської бази «Акротірі» на Кіпрі, регулярно стикаються з перешкодами з боку російського обладнання, яке, ймовірно, розміщено в Сирії, проте з бортами високопосадовців таке відбувається рідко, зазначає Times.

Що кажуть в Уряді

Пізніше представник британського уряду підтвердив агентству AFP, що літак Шапса зіткнувся з тимчасовими перешкодами під час польоту.