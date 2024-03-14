Зв'язок із супутниками був відсутній протягом 30 хвилин, коли літак пролітав біля Калінінграда.
Росія могла заглушити GPS-сигнал на літаку міністра оборони Британії
Російська влада, ймовірно, заглушила супутниковий GPS-сигнал на літаку міністра оборони Британії Гранта Шаппса, коли він пролітав неподалік території Росії.
Інцидент стався в той момент, коли Шаппс повертався літаком Королівських ВПС Dassault Falcon з Польщі, де він спостерігав за масштабними навчаннями НАТО.
Зв'язок із супутниками був відсутній протягом 30 хвилин, коли літак пролітав неподалік Калінінграда. В результаті пілоти були змушені використовувати альтернативні методи визначання розташування повітряного судна.
Літаки використовують кілька навігаційних систем, тому можуть продовжувати безпечно літати за відсутності GPS-сигналу, пише Times.
Військові літаки, що злітають з британської бази «Акротірі» на Кіпрі, регулярно стикаються з перешкодами з боку російського обладнання, яке, ймовірно, розміщено в Сирії, проте з бортами високопосадовців таке відбувається рідко, зазначає Times.
Що кажуть в Уряді
Пізніше представник британського уряду підтвердив агентству AFP, що літак Шапса зіткнувся з тимчасовими перешкодами під час польоту.
Це не загрожувало безпеці літака, і немає нічого незвичайного в тому, що літаки відчувають перешкоди з GPS поблизу Калінінграда, який, звичайно ж, є російською територією, — додав представник.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-