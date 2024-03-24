В російському аеропорту "Шереметєво" жінка пронесла на борт літака бомбу — деталі

У російському аеропорту "Шереметьєво" в Москві пасажирка заявила, що у її портфелі бомба. Про це стало відомо, коли вона вже зайшла на борт літака.

Пасажирка пронесла на борт літака у РФ бомбу

Як повідомляють росЗМІ, В аеропорту "Шереметьєво" жінка ледве піднялася на борт літака, що вилітає до Єревану, як одразу розповіла бортпровідникам, що в її ручній поклажі бомба.

Рейс затримали. Наразі на місці працюють екстрені служби.

Як зазначається частина пасажирів налякана, кажуть, що пасажирка кричить і веде себе неадекватно. На місце прибули співробітники поліції та екстрених служб.

Спочатку "Boeing 737-800" мав вилетіти о 14:30. Поки що відправлення відклали на годину.

Теракт у "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї

Ввечері 22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

П’ятеро невідомих у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”

За даними росіян на 24 березня, кількість постраждалих через теракт досягла 154 осіб.

3 березня Путін виступив із зверненням до росіян через теракт в Crocus City Hall. Він наголосив на тому, що виконавці теракту нібито планували втекти у бік України, де для них «створили вікно для переходу кордону». Лідер РФ заявив, що усіх чотирьох виконавців затримали. Усього затримали 11 людей.

ГУР ще в день теракту 22 березня заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка у підсумку закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином Путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в РФ.

Центр протидії дезінформації каже, що теракт може бути операцією російських спецслужб, щоб отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ. ЦПД згадує теракти на Каширському шосе в Москві в 1999 році та захоплення заручників на мюзиклі «Норд-Ост» у 2002-му, які Кремль використав для виправдання Другої чеченської війни.

США попереджали Росію про теракт і надавали розвідувальні дані про потенційний напад. За кілька днів до теракту Путін назвав ці попередження «шантажем».