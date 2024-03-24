В российском аэропорту "Шереметьево" женщина пронесла на борт самолета бомбу — детали
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском аэропорту "Шереметьево" женщина пронесла на борт самолета бомбу — детали

аэропорт
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Источник:  online.ua

В российском аэропорту "Шереметьево" в Москве пассажирка заявила, что у нее в портфеле бомба. Об этом стало известно, когда она уже вошла на борт самолета.

Пассажирка пронесла на борт самолета в РФ бомбу

Как сообщают росСМИ, в аэропорту "Шереметьево" женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как сразу рассказала бортпроводникам, что в ее ручной клади бомба.

Рейс был задержан. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Как отмечается, часть пассажиров напугана, говорят, что пассажирка кричит и ведет себя неадекватно. На место прибыли сотрудники полиции и экстренные службы.

Сначала "Boeing 737-800" должен был вылететь в 14:30. Пока отправку отложили на час.

Теракт в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье

Вечером 22 марта произошла стрельба в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл".

Пятеро неизвестных в масках и с оружием ворвались в помещение и начали расстреливать людей, ожидавших начала концерта группы “Пикник”

По данным россиян на 24 марта, количество пострадавших из-за теракта достигло 154 человек.

3 марта Путин выступил с обращением к россиянам из-за теракта в Crocus City Hall. Он отметил, что исполнители теракта якобы планировали бежать в сторону Украины, где для них «создали окно для перехода границы». Лидер РФ заявил, что всех четырех исполнителей задержали. Всего задержали 11 человек.

ГУР еще в день теракта 22 марта заявил, что атака под Москвой это спланированная и сознательная провокация российских спецслужб, которая в итоге закончится обвинениями в адрес Украины. Разведка утверждала, что таким образом Путин хочет оправдать более жесткие удары по Украине и тотальную мобилизацию в РФ.

Центр противодействия дезинформации говорит, что теракт может стать операцией российских спецслужб, чтобы получить повод для новой волны мобилизации в РФ. ЦПД упоминает теракты на Каширском шоссе в Москве в 1999 году и захват заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002-м, которые Кремль использовал для оправдания второй чеченской войны.

США предупреждали Россию о теракте и предоставляли разведывательные данные о потенциальном нападении. За несколько дней до теракта Путин назвал эти предупреждения шантажом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин ожидаемо пытается переложить ответственность за теракт в Украину.

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