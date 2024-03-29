Зачем России глушить GPS-сигналы самолетов в воздушном пространстве над Балтийским регионом

По информации журналистов издания, самолеты, совершающие рейсы в воздушном пространстве над странами Балтии, жалуются на множество исчезающих и фальшивых GPS-сигналов, связывающих с умышленной деятельностью России.

Журналисты издания отмечают, что наибольшее количество препятствий зафиксировано вокруг Калининградского района, который сейчас отрезан от другой сухопутной части России.

Подчеркивается, что после начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину Россия стала регулярно глушить сигналы и количество аналогичных случаев стремительно растет с января 2022 года.

При этом в материале издания отмечается, что в течение последних месяцев проблема приобрела действительно угрожающие масштабы.

В первые два месяца 2024 года EVAIR зафиксировала значительный рост количества сообщений о сбоях в работе GPS. В абсолютных цифрах мы получили 985 отключений GPS по сравнению с 1371 за весь 2023 год, подчеркивают представители Евроконтроля. Поделиться

По их словам, в комментарии журналистам издания, за первые два месяца этого года инцидентов было почти в 7 раз больше, чем за первые два месяца 2023 года.

Составляют ли действия РФ опасность для авиаперевозок

В то же время пока регуляторы заявляют, что проблемы с GPS не представляют опасности для полетов.

Считается, что глушить сигналы очень легко, потому что достаточно даже очень слабого сигнала, чтобы приемник GPS погас, а инструменты, способные глушить сигналы, можно купить в Интернете.

Другой способ, так называемый спуфинг, отражает ошибочное положение самолета.

Эксперты подчеркивают, что этот способ несколько сложнее глушения, но при наличии правильных инструментов достаточно компетентный любитель может сделать это.

О проблемах с глушением GPS сообщали, в частности, авиакомпания Finnair, многие рейсы которой идут южнее Хельсинки через Балтийское море и проходят недалеко от Калининграда, а также латвийская airBaltic.