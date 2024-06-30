Россия глушила GPS на сотнях военных рейсов Британии — The Telegraph

За первые четыре месяца 2024 Россия глушила сигнал GPS на каждом четвертом рейсе британских Военно-воздушных сил.

Как россияне глушили GPS британской военной авиации

Выявить масштабные препятствия, которые создают россияне для рейсов британской авиации, позволил детальный анализ сервиса Flight Radar 24. The Telegraph проанализировал почти полторы тысячи рейсов, совершивших 63 британских военных самолета в период с 1 января по 30 апреля 2024 над Восточной Европой и Ближней Европой. .

Так, газета обнаружила, что 142 транспортных и наблюдательных рейса британских воздушных сил из 504 по всем Восточной Европе испытывали помехи GPS в указанный период. У 60 из них попытки глушения были неоднократными — примерно каждый восьмой полет.

Как отмечает The Telegraph, речь идет о пассажирских и транспортных самолетах, самолетах-заправщиках, а также самолетах-разведчиках, а не о боевой авиации. Но эти самолеты все равно являются важной частью обороноспособности Великобритании.

Глушение GPS может создать значительные головные боли для пилотов, нарушая работу навигационных систем и увеличивая нагрузку на пилотов в перегруженном воздушном пространстве вблизи зон конфликта. Уменьшение этих рисков имеет важное значение для безопасности полетов, — рассказал The Telegraph представитель сервиса Flight Radar 24 Ян Петченик. Поделиться

Что этому предшествовало

Министр обороны Британии Грант Шаппс, который весной сам был на борту самолета, подвергшегося глушению GPS-сигнала, назвал публикацию The Telegraph "еще одним примером безрассудства России и еще одним доказательством того, что она является неконтролируемым враждебным государством".

К счастью, наши самолеты и пилоты могут отвлечь эту угрозу, но это иллюстрирует пренебрежение президента Путина к Западу и международному порядку, основанному на правилах, добавил Шаппс. Поделиться

О проблемах с GPS-навигацией в Европе сообщалось с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в частности, вокруг Калининградской области — российского анклава, выходящего к Балтийскому морю.

Европейские государства считают, что это целенаправленные действия Москвы.