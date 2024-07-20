США готовятся разместить системы для глушения спутников РФ и Китая

США планируют развернуть новую наземную систему глушения сигнала, чтобы помешать китайским и российским спутникам передавать информацию об американских войсках.

Какие устройства США будут глушить спутники РФ и Китая

Космическая служба Пентагона впервые опробовала систему в начале этого года в двух разных местах, а контроль над ней осуществлялся в третьем месте.

Отмечается, что устройства предназначены не для защиты американских спутников от китайских или российских препятствий, а для ответственного противодействия возможностям спутниковой связи противника, которые позволяют атаковать.

Первые 11 из 24 дистанционных модульных терминалов США планируют развернуть через несколько месяцев, а все они могут быть установлены уже к 31 декабря в нераскрытых точках.

Терминалы представляют собой небольшие, транспортабельные и недорогие средства создания препятствий для спутниковой связи, которые могут быть использованы в жестких условиях для защиты американских войск. Поделиться

Новые терминалы дополняют гораздо большие системы Counter Communications System и Meadowlands, обеспечив возможность распространения, дистанционного управления и относительной мобильности.

Что этому предшествовало

В этом году Пентагон активно расширяет возможности для ведения войны в космосе, поскольку считает, что быстрый прогресс Китая и России в космических операциях представляет все большую угрозу для американских спутников на орбите.

По данным США, Москва разрабатывает ядерное оружие для развертывания на околоземной орбите, что может представлять угрозу американским спутникам.

Россияне также запускают спутники, которые могут использоваться в качестве космического оружия.