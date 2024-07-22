Віцепрезидентка Гарріс готова брати участь у виборах президента США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що готова брати участь у виборах президента у 2024 році після того, як чинний президент Джо Байден зняв свою кандидатуру та оголосив про підтримку кандидатури Гарріс.

Гарріс оголосила про намір йти у президенти США

Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. У нас залишилося 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо, — зазначила Камала Гарріс. Поширити

Гарріс додала, що "цим безкорисливим і патріотичним вчинком піти з перегонів президент Байден робить те, що він робив упродовж свого життя: ставить американський народ і нашу країну понад усе".

У своїй заяві Гарріс похвалила президента Байдена за його досягнення на посаді.

Його видатна спадщина досягнень не має собі рівних у сучасній американській історії, перевершуючи спадщину багатьох президентів, які обіймали посаду два терміни, — написала Гарріс. Поширити

У своїй заяві пані Гарріс сказала, що продовжить говорити про "чіткий вибір", який стоїть перед американським народом у листопаді.

Я зроблю все від мене залежне, щоб об’єднати Демократичну партію — і нашу націю — щоб перемогти Дональда Трампа та його екстремальний проєкт 2025.

Американці зібрали на передвиборчу кампанію Гарріс 46,7 млн дол

Платформа збору коштів від Демократичної партії ActBlue оголосила, що станом на 21:00 за східним часом вона зібрала 46,7 мільйона доларів із невеликих пожертвувань для кампанії віцепрезидентки Гарріс.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election 🔥 — ActBlue (@actblue) July 22, 2024

Як нагадує АР, у кампанії Байдена та афілійованих груп раніше було близько 96 мільйонів доларів. Національний з’їзд Республіканської партії повідомляв, що в червні фонд кампанії склав 102 мільйони доларів.

Тако стало відомо, що очільники Демократичної партії в усіх 50 штатах США підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата в президенти.

Голови провели телефонну конференцію після того, як президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.