Команда Трампа влаштувала гучний скандал через рішення Байдена щодо Гарріс
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Політика
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Команда Трампа влаштувала гучний скандал через рішення Байдена щодо Гарріс

Камала Гарріс
Джерело:  Bloomberg

Виборчий штаб кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа публічно лютує через те, що виборчий фонд Джо Байдена передав свої кошти віцепрезидентці Камалі Гарріс.

Головні тези:

  • Команда Трампа заявляє, що переказ коштів від фонду Байдена до фонду Гарріс - порушення закону про виборчі кампанії.
  • Юридичні експерти вважають, що така дія є законною, але республіканці продовжують атакувати Джо Байдена та Камалу Гарріс.
  • Кампанія Гарріс запевняє, що скарга Трампа не завадить збору коштів або витратам, вона готова йти до перемоги, попри критику та звинувачення.

У Трампа озвучили нові звинувачення Байдену та Гарріс

Варто зазначити, що команда республіканця уже подала офіційну скаргу до Федеральної виборчої комісії.

Згідно з останніми даними, йдеться про 96 мільйонів доларів, які отримала Гарріс від фонду чинного президента США.

Виборчий штаб Трампа називає це “порушенням закону”.

Цей крок є нахабним захопленням грошей, що стане найбільшим надмірним внеском і найбільшим порушенням в історії Федерального закону про виборчі кампанії, — виступив з заявою з цього приводу Девід Воррінгтон, юрист кампанії Трампа.

Як уже згадувалося раніше, 21 липня Джо Байден вибув з перегонів і призначив Гарріс своєю наступницею.

Після цього віцепрезидентка одразу змінила назву передвиборчого штабу на "Гарріс у президенти" і взяла на себе управління його банківськими рахунками.

За лічені дні її кампанії вдалося зібрати понад 100 мільйонів доларів.

Як команда Гарріс реагує на дії та заяви Трампа

За словами експертів, це юридичне питання є новим, однак вони все одно схиляються до думки, що такий переказ коштів від фонду до фонду є законним.

Кампанія віцепрезидентки США стверджує, що скарга команди Дональда Трампа жодним чином не вплине на збір коштів або витрати.

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив речник кампанії Гарріс Чарльз Кретчмер Лутвак.

На його думку, республіканці наразі просто заздрять, що демократи налаштовані на перемогу над Дональдом Трампом і його союзниками.

Але безпідставні судові позови — на кшталт тих, які вони роками подавали, щоб придушити голоси виборців і вкрасти вибори, — лише відволікатимуть їх, поки ми реєструємо волонтерів, спілкуємося з виборцями і виграємо ці вибори, — заявив він.

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