Команда Трампа устроила громкий скандал из-за решения Байдена касательно Харрис

Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа публично негодует из-за этого, что избирательный фонд Джо Байдена передал свои средства вице-президенту Камале Харрис.
Главные тезисы
- Команда Трампа заявляет, что перевод средств от фонда Байдена в фонд Харрис – нарушение закона об избирательных кампаниях.
- Юридические эксперты считают, что такое действие законно, но республиканцы продолжают атаковать Джо Байдена и Камалу Харрис.
- Кампания Харрис уверяет, что жалоба Трампа не помешает сбору средств или расходам, она готова идти к победе, несмотря на критику и обвинения.
У Трампа озвучили новые обвинения Байдену и Харрис
Следует отметить, что команда республиканца уже подала официальную жалобу в Федеральную избирательную комиссию.
Согласно последним данным, речь идет о 96 миллионах долларов, которые получила Харрис от фонда действующего президента США.
Избирательный штаб Трампа называет это "нарушением закона".
Как уже упоминалось ранее, 21 июля Джо Байден выбыл из гонки и назначил Харрис своей преемницей.
После этого вице-президент сразу изменила название предвыборного штаба на "Харрис в президенты" и взяла на себя управление его банковскими счетами.
За считанные дни ее кампании удалось собрать более 100 миллионов долларов.
Как команда Харрис реагирует на действия и заявления Трампа
По словам экспертов, этот юридический вопрос новый, однако они все равно склоняются к мнению, что такой перевод средств от фонда к фонду является законным.
Кампания вице-президента США утверждает, что жалоба команды Дональда Трампа никоим образом не повлияет на сбор средств или расходы.
С официальным заявлением по этому поводу уже выступил спикер кампании Харрис Чарльз Кретчмер Лутвак.
По его мнению, республиканцы просто завидуют, что демократы настроены на победу над Дональдом Трампом и его союзниками.
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