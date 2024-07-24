Команда Трампа устроила громкий скандал из-за решения Байдена касательно Харрис

Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа публично негодует из-за этого, что избирательный фонд Джо Байдена передал свои средства вице-президенту Камале Харрис.

У Трампа озвучили новые обвинения Байдену и Харрис

Следует отметить, что команда республиканца уже подала официальную жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

Согласно последним данным, речь идет о 96 миллионах долларов, которые получила Харрис от фонда действующего президента США.

Избирательный штаб Трампа называет это "нарушением закона".

Этот шаг является наглым захватом денег, который станет самым чрезмерным вкладом и наибольшим нарушением в истории Федерального закона об избирательных кампаниях, — выступил с заявлением по этому поводу Дэвид Уоррингтон, юрист кампании Трампа. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 21 июля Джо Байден выбыл из гонки и назначил Харрис своей преемницей.

После этого вице-президент сразу изменила название предвыборного штаба на "Харрис в президенты" и взяла на себя управление его банковскими счетами.

За считанные дни ее кампании удалось собрать более 100 миллионов долларов.

Как команда Харрис реагирует на действия и заявления Трампа

По словам экспертов, этот юридический вопрос новый, однако они все равно склоняются к мнению, что такой перевод средств от фонда к фонду является законным.

Кампания вице-президента США утверждает, что жалоба команды Дональда Трампа никоим образом не повлияет на сбор средств или расходы.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил спикер кампании Харрис Чарльз Кретчмер Лутвак.

По его мнению, республиканцы просто завидуют, что демократы настроены на победу над Дональдом Трампом и его союзниками.