Команда Трампа устроила громкий скандал из-за решения Байдена касательно Харрис
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Политика
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Команда Трампа устроила громкий скандал из-за решения Байдена касательно Харрис

Команда Трампа устроила громкий скандал из-за решения Байдена касательно Харрис
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Источник:  Bloomberg

Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа публично негодует из-за этого, что избирательный фонд Джо Байдена передал свои средства вице-президенту Камале Харрис.

Главные тезисы

  • Команда Трампа заявляет, что перевод средств от фонда Байдена в фонд Харрис – нарушение закона об избирательных кампаниях.
  • Юридические эксперты считают, что такое действие законно, но республиканцы продолжают атаковать Джо Байдена и Камалу Харрис.
  • Кампания Харрис уверяет, что жалоба Трампа не помешает сбору средств или расходам, она готова идти к победе, несмотря на критику и обвинения.

У Трампа озвучили новые обвинения Байдену и Харрис

Следует отметить, что команда республиканца уже подала официальную жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

Согласно последним данным, речь идет о 96 миллионах долларов, которые получила Харрис от фонда действующего президента США.

Избирательный штаб Трампа называет это "нарушением закона".

Этот шаг является наглым захватом денег, который станет самым чрезмерным вкладом и наибольшим нарушением в истории Федерального закона об избирательных кампаниях, — выступил с заявлением по этому поводу Дэвид Уоррингтон, юрист кампании Трампа.

Как уже упоминалось ранее, 21 июля Джо Байден выбыл из гонки и назначил Харрис своей преемницей.

После этого вице-президент сразу изменила название предвыборного штаба на "Харрис в президенты" и взяла на себя управление его банковскими счетами.

За считанные дни ее кампании удалось собрать более 100 миллионов долларов.

Как команда Харрис реагирует на действия и заявления Трампа

По словам экспертов, этот юридический вопрос новый, однако они все равно склоняются к мнению, что такой перевод средств от фонда к фонду является законным.

Кампания вице-президента США утверждает, что жалоба команды Дональда Трампа никоим образом не повлияет на сбор средств или расходы.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил спикер кампании Харрис Чарльз Кретчмер Лутвак.

По его мнению, республиканцы просто завидуют, что демократы настроены на победу над Дональдом Трампом и его союзниками.

Но безосновательные судебные иски — вроде тех, которые они годами подавали, чтобы подавить голоса избирателей и украсть выборы — будут только отвлекать их, пока мы регистрируем волонтеров, общаемся с избирателями и выигрываем эти выборы, — заявил он.

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