Чого Україні чекати від Камали Гарріс. Позиція та головні заяви віцепрезидентки США

Результати першого загальнонаціонального опитування у США вказують на те, що саме Камала Гарріс може очолити Білий дім після Джо Байдена.

Гарріс налаштована й надалі підтримувати Україну

Нещодавно американські журналісти дали зрозуміти, що вважають зовнішню політику “слабкою стороною” віцепрезидентки США.

Однак ніхто не заперечує той факт, що вона завжди під "твердо стояла на боці президента Байдена, захищаючи Україну".

Це означає, що Камала Гарріс продовжить політичну лінію чинного президента США, якщо зможе виграти вибори.

Як відомо, під час саміті миру у Швейцарії політикиня наголосила, що усвідомлює катастрофічність всього, що робить РФ на міжнародній арені.

Агресія Росії — це не тільки зазіхання на життя і свободу народу України, це не лише зазіхання на глобальну продовольчу безпеку та енергопостачання..., — (це, — ред.) також зазіхання на міжнародні правила і норми. Камала Гарріс Віцепрезидентка США

Окрім того, нещодавно вона заявила, що має "залізну" повагу до статті 5 НАТО, згідно з якою напад на одного члена Альянсу вимагає, щоб усі інші держави-члени цього військово-політичного блоку стали на його захист.

Камала Гарріс та Володимир Зеленський (Фото: president.gov.ua)

Коли демократи оголосять свого кандидата у президенти США

За попередніми даними, це станеться уже 7 серпня, коли Демократична партія проведе онлайн-голосування.

Варто звернути увагу на те, що вже зобов’язались підтримати Гарріс у першому голосуванні уже понад 1 976 делегатів.

Цілком можливо, що саме вона буде боротися з Дональдом Трампом за президентське крісло.

Очільники Демократичної партії в усіх 50 штатах США підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата в президенти, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що також цікаво, віцепрезидентка зібрала рекордні 81 млн доларів для президентської кампанії за перші 24 години.