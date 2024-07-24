Я готовий. Трамп кинув перший публічний виклик Гарріс

За словами кандидата у президенти США Дональда Трампа, станом на сьогодні він абсолютно готовий провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка може стати його суперницею.
Головні тези:
- Наразі Трамп допускає можливість провести не одні, а кілька дебатів із віцепрезиденткою Гарріс.
- У першому загальнонаціональному опитуванні виборці підтримали Камалу Гарріс у боротьбі за президентське крісло, віддаючи їй перевагу над Трампом на два відсоткові.
- Дебати між Гарріс та Трампом можуть відбутися уже 10 вересня.
Трамп вважає дебати з Гарріс необхідним у ситуації, що склалася
Як стверджує колишній очільник Білого дому, він "готовий" зійтися з Камалою Гарріс на дебатах не один раз.
За попередніми даними, наступні дебати повинні відбутися уже 10 вересня в етері телеканалу ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.
Республіканець дав зрозуміти, що серйозно налаштований брати участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, де вони будуть відбуватися.
Ба більше, політик додав, що "був би готовий провести більше ніж одні дебати".
Що цікаво, Дональд Трамп не приховує, що він "не в захваті від ABC".
На переконання республіканця, цей телеканал є більш прихильним до Джо Байдена і Гарріс.
Що відомо про результати першого загальнонаціонального опитування у США
Їхньою лідеркою стала віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка цього разу змогла випередити свого суперника Дональда Трампа на два відсоткові пункти.
Йдеться про результат 44% проти 42%.
Однак, варто зазначити, що ця різниця не є суттєвою та перебуває в межах статистичної похибки у 3 відстокові пункти.
Окрім того, вказано, що під час останнього опитування 56% зареєстрованих виборців США підтримали тезу про те, що 59-річна Гарріс "має гострий розум і здатна давати раду викликам".
Про Дональда Трампа такої думки 49% виборців, а про 81-річного Байдена — лише 22%.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-