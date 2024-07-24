Я готовий. Трамп кинув перший публічний виклик Гарріс
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Я готовий. Трамп кинув перший публічний виклик Гарріс

Трамп
Джерело:  Politico

За словами кандидата у президенти США Дональда Трампа, станом на сьогодні він абсолютно готовий провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка може стати його суперницею.

Головні тези:

  • Наразі Трамп допускає можливість провести не одні, а кілька дебатів із віцепрезиденткою Гарріс.
  • У першому загальнонаціональному опитуванні виборці підтримали Камалу Гарріс у боротьбі за президентське крісло, віддаючи їй перевагу над Трампом на два відсоткові.
  • Дебати між Гарріс та Трампом можуть відбутися уже 10 вересня.

Трамп вважає дебати з Гарріс необхідним у ситуації, що склалася

Як стверджує колишній очільник Білого дому, він "готовий" зійтися з Камалою Гарріс на дебатах не один раз.

За попередніми даними, наступні дебати повинні відбутися уже 10 вересня в етері телеканалу ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.

Республіканець дав зрозуміти, що серйозно налаштований брати участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, де вони будуть відбуватися.

Ба більше, політик додав, що "був би готовий провести більше ніж одні дебати".

Що цікаво, Дональд Трамп не приховує, що він "не в захваті від ABC".

На переконання республіканця, цей телеканал є більш прихильним до Джо Байдена і Гарріс.

Дебати важливі для президентських перегонів… Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов'язані брати участь у дебатах.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Що відомо про результати першого загальнонаціонального опитування у США

Їхньою лідеркою стала віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка цього разу змогла випередити свого суперника Дональда Трампа на два відсоткові пункти.

Йдеться про результат 44% проти 42%.

Однак, варто зазначити, що ця різниця не є суттєвою та перебуває в межах статистичної похибки у 3 відстокові пункти.

Окрім того, вказано, що під час останнього опитування 56% зареєстрованих виборців США підтримали тезу про те, що 59-річна Гарріс "має гострий розум і здатна давати раду викликам".

Про Дональда Трампа такої думки 49% виборців, а про 81-річного Байдена — лише 22%.

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