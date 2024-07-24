Я готов. Трамп бросил первый публичный вызов Харрис

По словам кандидата в президенты США Дональда Трампа, сейчас он абсолютно готов провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, которая может стать его соперницей.

Трамп считает дебаты с Харрисом необходимыми в сложившейся ситуации

Как утверждает бывший глава Белого дома, он "готов" сойтись с Камалой Харрис на дебатах не один раз.

По предварительным данным, следующие дебаты должны пройти уже 10 сентября в эфире телеканала ABC News. В последние дни Трамп настаивал на проведении дебатов на Fox News.

Республиканец дал понять, что серьезно настроен участвовать в дебатах с Харрис, независимо от того, где они будут проходить.

Более того, политик добавил, что "был бы готов провести больше одной дискуссии".

Что интересно, Дональд Трамп не скрывает, что он "не в восторге от ABC".

По убеждению республиканца, этот телеканал более благосклонен к Джо Байдену и КамалеХаррис.

Дебаты важны для президентской гонки… Я думаю, что если вы выдвиженец от демократов или республиканцев, вы действительно обязаны участвовать в дебатах. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Что известно о результатах первого общенационального опроса в США

Их лидером стала вице-президент США Камала Харрис, которая в этот раз смогла опередить своего соперника Дональда Трампа на два процентных пункта.

Речь идет о результате 44% против 42%.

Однако следует отметить, что эта разница не существенна и находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.

Кроме того, указано, что во время последнего опроса 56% зарегистрированных избирателей США поддержали тезис о том, что 59-летняя Харрис "обладает острым умом и способна справляться с вызовами".

О Дональде Трампе такого мнения 49% избирателей, а о 81-летнем Байдене — всего 22%.