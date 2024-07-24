Я готов. Трамп бросил первый публичный вызов Харрис

По словам кандидата в президенты США Дональда Трампа, сейчас он абсолютно готов провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, которая может стать его соперницей.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выразил готовность провести несколько дебатов с Камалой Харрис.
- Первый общенациональный опрос показал, что Харрис лидирует, а Трамп отстает 2 процента, хотя разница находится в пределах статистической погрешности.
- Дебаты между Харрис и Трампом должны состояться 10 сентября, причем Трамп настаивает на их проведении на канале Fox News.
Трамп считает дебаты с Харрисом необходимыми в сложившейся ситуации
Как утверждает бывший глава Белого дома, он "готов" сойтись с Камалой Харрис на дебатах не один раз.
По предварительным данным, следующие дебаты должны пройти уже 10 сентября в эфире телеканала ABC News. В последние дни Трамп настаивал на проведении дебатов на Fox News.
Республиканец дал понять, что серьезно настроен участвовать в дебатах с Харрис, независимо от того, где они будут проходить.
Более того, политик добавил, что "был бы готов провести больше одной дискуссии".
Что интересно, Дональд Трамп не скрывает, что он "не в восторге от ABC".
По убеждению республиканца, этот телеканал более благосклонен к Джо Байдену и КамалеХаррис.
Что известно о результатах первого общенационального опроса в США
Их лидером стала вице-президент США Камала Харрис, которая в этот раз смогла опередить своего соперника Дональда Трампа на два процентных пункта.
Речь идет о результате 44% против 42%.
Однако следует отметить, что эта разница не существенна и находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.
Кроме того, указано, что во время последнего опроса 56% зарегистрированных избирателей США поддержали тезис о том, что 59-летняя Харрис "обладает острым умом и способна справляться с вызовами".
О Дональде Трампе такого мнения 49% избирателей, а о 81-летнем Байдене — всего 22%.
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