Трамп может перейти на сторону Украины. Какое главное условие
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Трамп может перейти на сторону Украины. Какое главное условие

Трамп
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Источник:  TIME

В случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Украину могут ждать непростые времена, однако все может резко измениться, если республиканец осознает, кто такой  Владимир Путин на самом деле.

Главные тезисы

  • Команда Зеленского готовится к уменьшению американской помощи для Украины, если Трамп снова станет президентом.
  • Трамп со временем может понять, что Путин не является надежным партнером.
  • Сотрудничество с партнерами в Европе и военно-промышленным комплексом США может помочь Украине наладить контакт с Трампом.

Трамп должен увидеть настоящее лицо Путина

Журналисты пообщались с украинскими чиновниками, которые говорили на условиях анонимности.

По их убеждению, почти весь 2025 будет крайне тяжелым для Украины.

Команда Владимира Зеленского уже готовится к тому, что Трамп может существенно урезать помощь Украине, а также будет подталкивать Киев к “мирному соглашению” с Россией на условиях Путина.

Существует высокая вероятность того, что республиканец снова попытается перезагрузить отношения с нелегитимным президентом РФ.

Но со временем он (Трамп — ред.) увидит, что Путину нельзя доверять… Трамп со временем поймет, что Путину наплевать на него и его планы. В это время мы начнем видеть некоторые преимущества Трампа. Он не захочет быть игрушкой Путина, — высказал свое мнение один из инсайдеров.

Кто может помочь Украине наладить контакт с Трампом

Команда Владимира Зеленского рассчитывает на поддержку своих партнеров в Европе и военно-промышленном комплексе США.

Как известно, именно представители последнего получают колоссальную прибыль от производства оружия для Украины.

Они могут объяснить (Трампу — ред.), почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в красных республиканских штатах. Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику, — добавил еще один источник.

Более того, указано, что украинская власть активно работает над укреплением связей со своими союзниками в Конгрессе и другими людьми, которые близки к кампании Трампа.

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