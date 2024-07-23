Трамп может перейти на сторону Украины. Какое главное условие

В случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Украину могут ждать непростые времена, однако все может резко измениться, если республиканец осознает, кто такой Владимир Путин на самом деле.
Главные тезисы
- Команда Зеленского готовится к уменьшению американской помощи для Украины, если Трамп снова станет президентом.
- Трамп со временем может понять, что Путин не является надежным партнером.
- Сотрудничество с партнерами в Европе и военно-промышленным комплексом США может помочь Украине наладить контакт с Трампом.
Трамп должен увидеть настоящее лицо Путина
Журналисты пообщались с украинскими чиновниками, которые говорили на условиях анонимности.
По их убеждению, почти весь 2025 будет крайне тяжелым для Украины.
Команда Владимира Зеленского уже готовится к тому, что Трамп может существенно урезать помощь Украине, а также будет подталкивать Киев к “мирному соглашению” с Россией на условиях Путина.
Существует высокая вероятность того, что республиканец снова попытается перезагрузить отношения с нелегитимным президентом РФ.
Кто может помочь Украине наладить контакт с Трампом
Команда Владимира Зеленского рассчитывает на поддержку своих партнеров в Европе и военно-промышленном комплексе США.
Как известно, именно представители последнего получают колоссальную прибыль от производства оружия для Украины.
Более того, указано, что украинская власть активно работает над укреплением связей со своими союзниками в Конгрессе и другими людьми, которые близки к кампании Трампа.
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