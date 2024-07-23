Трамп может перейти на сторону Украины. Какое главное условие

В случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Украину могут ждать непростые времена, однако все может резко измениться, если республиканец осознает, кто такой Владимир Путин на самом деле.

Трамп должен увидеть настоящее лицо Путина

Журналисты пообщались с украинскими чиновниками, которые говорили на условиях анонимности.

По их убеждению, почти весь 2025 будет крайне тяжелым для Украины.

Команда Владимира Зеленского уже готовится к тому, что Трамп может существенно урезать помощь Украине, а также будет подталкивать Киев к “мирному соглашению” с Россией на условиях Путина.

Существует высокая вероятность того, что республиканец снова попытается перезагрузить отношения с нелегитимным президентом РФ.

Но со временем он (Трамп — ред.) увидит, что Путину нельзя доверять… Трамп со временем поймет, что Путину наплевать на него и его планы. В это время мы начнем видеть некоторые преимущества Трампа. Он не захочет быть игрушкой Путина, — высказал свое мнение один из инсайдеров. Поделиться

Кто может помочь Украине наладить контакт с Трампом

Команда Владимира Зеленского рассчитывает на поддержку своих партнеров в Европе и военно-промышленном комплексе США.

Как известно, именно представители последнего получают колоссальную прибыль от производства оружия для Украины.

Они могут объяснить (Трампу — ред.), почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в красных республиканских штатах. Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику, — добавил еще один источник. Поделиться

Более того, указано, что украинская власть активно работает над укреплением связей со своими союзниками в Конгрессе и другими людьми, которые близки к кампании Трампа.