Трамп може перейти на бік України. Яка головна умова
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Трамп може перейти на бік України. Яка головна умова

Трамп
Джерело:  TIME

У разі повернення Дональда Трампа у Білий дім, Україну чекатимуть непрості час, однак все може різко змінитися, якщо республіканець усвідомить, хто такий насправді Володимир Путін.

Головні тези:

  • Команда Зеленського готується до зменшення американської допомоги для України, якщо Трамп знову стане президентом.
  • Трамп з часом може побачити, що Путін не є надійним партнером.
  • Співпраця з партнерами в Європі та військово-промисловим комплексом США може допомогти Україні налагодити контакти з Трампом.

Трамп повинен побачити справжнє обличчя Путіна

Журналісти поспілкувалися з українськими високопосадовцями, що говорили на умовах анонімності.

На їхнє переконання, майже увесь 2025 рік буде вкрай важким для України.

Команда Володимира Зеленського уже готується до того, що Трамп може суттєво урізати допомогу Україні, а також підштовхуватиме Київ до “мирної угоди” з Росією на умовах Путіна.

Існує висока ймовірність того, що республіканець знову спробує перезавантажити відносини з нелегітимним президентом РФ.

Але з часом він (Трамп — ред.) побачить, що Путіну не можна довіряти… Трамп з часом зрозуміє, що Путіну начхати на нього та його плани. Саме тоді ми почнемо бачити деякі переваги Трампа. Він не захоче бути іграшкою Путіна, — висловив свою думку один з інсайдерів.

Хто може допомогти Україні налагодити контакт з Трампом

Команда Володимира Зеленського розраховує на підтримку своїх партнерів у Європі та військово-промислового комплексу США.

Як відомо, саме представники останнього отримують колосальні прибутки від виробництва зброї для України.

Вони можуть пояснити (Трампу — ред.), чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в червоних республіканських штатах. Це створює робочі місця. Це підтримує економіку, — додало ще одне джерело.

Ба більше, наголошується, що українська влада активно працює над зміцненням зв’язків зі своїми союзниками в Конгресі та іншими людьми, які близькі до кампанії Трампа.

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