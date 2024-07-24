Чего Украине ждать от Камалы Харрис. Позиция и главные заявления вице-президента США
Категория
Политика
Дата публикации

Чего Украине ждать от Камалы Харрис. Позиция и главные заявления вице-президента США

Камала Харрис
Читати українською
Источник:  The Times

Результаты первого общенационального опроса в США указывают на то, что именно Камала Харрис может возглавить Белый дом после ухода Джо Байдена.

Главные тезисы

  • Камала Харрис поддерживает Украину и готова продолжить политику Джо Байдена.
  • Вице-президент заявила о преданности статьи 5 НАТО, призывая к защите членов Альянса в случае нападения.
  • Скорее всего, демократы поддержат Камалу Харрис как потенциального кандидата в президенты. Они планируют провести голосование уже 7 августа.

Харрис настроена и дальше поддерживать Украину

Недавно американские журналисты дали понять, что считают внешнюю политику "слабой стороной" вице-президента США.

Однако никто не отрицает тот факт, что она всегда "твердо стояла на стороне президента Байдена, защищая Украину".

Это значит, что Камала Харрис продолжит политическую линию действующего президента США, если сможет выиграть выборы.

Как известно, на саммите мира в Швейцарии политик подчеркнула, что осознает катастрофичность всего, что делает РФ на международной арене.

Агрессия России — это не только посягательство на жизнь и свободу народа Украины, это не только посягательство на глобальную продовольственную безопасность и энергоснабжение..., — (это — ред.) также посягательство на международные правила и нормы.

Камала Харрис

Камала Харрис

Вице-президент США

Кроме того, недавно она заявила, что имеет "железное" уважение к статье 5 НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса требует, чтобы все другие государства-члены этого военно-политического блока стали на его защиту.

Камала Харрис и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Когда демократы объявят своего кандидата в президенты США

По предварительным данным, это произойдет уже 7 августа, когда Демократическая партия проведет онлайн-голосование.

Стоит обратить внимание, что обязались поддержать Харрис в первом голосовании уже более 1 976 делегатов.

Вполне возможно, что именно она будет сражаться с Дональдом Трампом за президентское кресло.

Руководители Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата в президенты, — сказано в сообщении.

Что также интересно, вице-президент собрала рекордные 81 млн долларов для президентской кампании за первые 24 часа.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Харрис VS Трамп. Известны результаты первого общенационального опроса в США
Харрис и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа устроила громкий скандал из-за решения Байдена касательно Харрис
Команда Трампа устроила громкий скандал из-за решения Байдена касательно Харрис
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Я готов. Трамп бросил первый публичный вызов Харрис
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?