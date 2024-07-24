Чего Украине ждать от Камалы Харрис. Позиция и главные заявления вице-президента США

Результаты первого общенационального опроса в США указывают на то, что именно Камала Харрис может возглавить Белый дом после ухода Джо Байдена.

Харрис настроена и дальше поддерживать Украину

Недавно американские журналисты дали понять, что считают внешнюю политику "слабой стороной" вице-президента США.

Однако никто не отрицает тот факт, что она всегда "твердо стояла на стороне президента Байдена, защищая Украину".

Это значит, что Камала Харрис продолжит политическую линию действующего президента США, если сможет выиграть выборы.

Как известно, на саммите мира в Швейцарии политик подчеркнула, что осознает катастрофичность всего, что делает РФ на международной арене.

Агрессия России — это не только посягательство на жизнь и свободу народа Украины, это не только посягательство на глобальную продовольственную безопасность и энергоснабжение..., — (это — ред.) также посягательство на международные правила и нормы. Камала Харрис Вице-президент США

Кроме того, недавно она заявила, что имеет "железное" уважение к статье 5 НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса требует, чтобы все другие государства-члены этого военно-политического блока стали на его защиту.

Камала Харрис и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Когда демократы объявят своего кандидата в президенты США

По предварительным данным, это произойдет уже 7 августа, когда Демократическая партия проведет онлайн-голосование.

Стоит обратить внимание, что обязались поддержать Харрис в первом голосовании уже более 1 976 делегатов.

Вполне возможно, что именно она будет сражаться с Дональдом Трампом за президентское кресло.

Руководители Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата в президенты, — сказано в сообщении. Поделиться

Что также интересно, вице-президент собрала рекордные 81 млн долларов для президентской кампании за первые 24 часа.