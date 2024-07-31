Харрис разгромила Трампа в ключевых штатах — опрос

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис вырвалась в лидеры в семи ключевых штатах, где традиционно определяются результаты президентских выборов. Таким образом, она смогла обойти своего соперника — республиканца Дональда Трампа.

Все больше американцев готовы проголосовать за Харрис

Это подтверждает последний опрос, проведенный Bloomberg News/Morning Consult.

Журналисты обращают внимание на то, что действующая вице-президент США получает еще больше поддержки от молодых, чернокожих и испаноязычных избирателей.

Что важно понимать, в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине — разрыв между кандидатами находится в рамках статистической погрешности. Так, демократку поддержали 48% избирателей, а республиканца — 47%.

Несмотря на это, результат Камалы Харрис лучше, чем были у действующего президента США Джо Байдена, который отставал от Трампа на два пункта перед тем, как снялся с выборов.

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Демократы получили больше шансов на победу в президентских выборах

Результаты опроса также указывают на то, что политик смогла обогнать Дональда Трампа в Аризоне и в Неваде, а также удвоить преимущество демократов над республиканцами в Мичигане.

Эти показатели подтверждают, что у Харрис есть шанс собрать коалицию избирателей, которая привела президента Барака Обаму в Белый дом, и определить более четкий путь к победе, чем президент Байден, — пишет издание. Поделиться

Кроме того, указано, что прошли считанные дни с тех пор, как Харрис стала ожидаемой номинанткой Демократической партии.

Однако уже сейчас понятно, что выход Джо Байдена из президентской гонки имеет тот эффект, на который рассчитывали демократы.

Несмотря на это, спрогнозировать финал выборов невозможно, ведь до них осталось еще много времени.