Коли може початися Третя світова війна — прогноз Трампа
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Коли може початися Третя світова війна — прогноз Трампа

Трамп
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Джерело:  The Hill

На переконання кандидата у президенти США Дональда Трампа, Третя світова війна почнеться, якщо він зазнає поразки під час виборів.

Головні тези:

  • Дональд Трамп прогнозує початок Третьої світової війни у разі його поразки на виборах.
  • На переконання Джо Байдена, “велика війна” може початися, якщо Трамп повернеться у Білий дім.
  • Результат виборів в США може визначити не лише політичну, але й військову ситуацію на міжнародній арені.

Трамп лякає світ початком нової “великої війни”

З такою гучною заявою республіканець виступив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Усе вийде, і дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, на нас чекають великі війни на Близькому Сході і, можливо, Третя світова війна. Зараз ви ближче до Третьої світової війни, ніж будь-коли після Другої світової. Ви ніколи не були так близькі, тому що нашою країною керують некомпетентні люди.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Однак на одному песимістичному прогнозі лідер республіканців не зупинився.

Дональд Трамп також почав лякати виборців падінням фондового ринку, якщо він не повернеться у Білий дім.

Також нещодавно кандидат у президенти США стверджував, що світ опинився на межі нової глобальної війни через бойові дії на Близькому Сході між Ізраїлем і ХАМАС та вторгнення Росії в Україну.

Байден вважає, що Трамп може підштовхнути світ до Третьої світової

На переконання очільника Білого дому, його колишній опонент здатен привести американців до світового протистояння.

... ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити, — попередив нещодавно Джо Байден.

Чинний президент США попередив, що Третя світова може початися, якщо Трамп здобуде перемогу на виборах.

Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти, — заявив Байден.

Американський лідер також додав, що до світового конфлікту може призвести одне хибне рішення щодо України.

Просто дозвольте Путіну взяти Київ... тоді у вас війна.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

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