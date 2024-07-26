Аналітики видання The Wall Street Journal зазначають, що кандидат від республіканців Дональд Трамп у разі перемоги на виборах в США може навпаки посилити допомогу Україні на тлі розв'язаної Росією злочинної війни.

Чого очікувати від Трампа у разі перемоги на виборах у США

У матеріалі видання зазначається, що саме Трамп під час свого першого президентського терміну у 2017 році скасував заборону на поставки Україні протитанкових комплексів Javelin.

Слабкість адміністрації Байдена залишила Україну там, де вона є сьогодні: два роки повномасштабної війни, із зруйнованими містами, сотнями тисяч убитих і мільйонами біженців, і без засобів для перемоги. Білий дім не має стратегії перемоги, і американці справедливо стурбовані. Тоді як пан Байден наткнувся на війну через слабкість, пан Трамп може відновити мир завдяки силі, - підкреслюють журналісти видання. Поширити

Дональд Трамп

Автори матеріалу припускають, що Трамп має змогу розкрити енергетичний потенціал США, відновити зв'язки з Саудівською Аравією, Ізраїлем та співпрацювати проти Ірану, аби стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та вирішити долю конфлікту Ізраїлю проти палестинських терористів ХАМАС.

Зокрема, за президентства Трампа можуть бути посилені санкції проти Росії. Наразі Мінфін США позбавляє санкцій російські банки, операції яких пов’язані з виробництвом енергоресурсів.

Окрім цього Трамп здатний значно зміцнити оборонну промисловість США.

Він також вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити частку ВВП на оборонні витрати в рамках Альянсу.

Очікується, що Трамп може запровадити програму "ленд-лізу" для України на суму у 500 млрд доларів.

Зняти всі обмеження на тип зброї, яку Україна може отримати та використовувати. Це відновить позицію сили, що, дасть Путіну зрозуміти - війна повинна закінчитися.

Чому Трампу вигідна підтримка України

Журналісти видання зазначають, що такі дії дозволять Трампу вимагати від Кремля завершення злочинної війни проти України.

Ніхто не визнає російської окупації та заявленої анексії будь-яких українських територій — так само, як ми ніколи не визнавали радянську інкорпорацію балтійських держав і не визнавали Східної Німеччини до 1974 року. Крим демілітаризовано. Україна відновлюється за рахунок репарацій із заморожених резервів центрального банку Росії, а не з доларів платників податків США, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

У перспективі Україні необхідно у максимально короткі терміни отримати членство у НАТО.

Має бути створено фонд на 100 млрд доларів для озброєння України, в якому частки США не перевищуватиме 20%. ЄС має швидко прийняти Україну та допомогти їй модернізувати та розвинути економіку, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Це дозволить поступово зняти санкції з РФ, коли Україна буде в ЄС та Альянсі. У перспективі це гарантує тривалий мир та безпеку на континенті.