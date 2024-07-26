Аналитики издания The Wall Street Journal отмечают, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах в США может наоборот усилить помощь Украине на фоне развязанной Россией преступной войны.
Главные тезисы
- Трамп может усилить поддержку Украины и помочь завершить преступную войну России.
- Поддержка Украины Трампом может способствовать сотрудничеству со странами и укреплению оборонной промышленности США.
- В случае победы на выборах, Трамп может принять неожиданные шаги во внешней политике, включая сотрудничество с ЕС и другими странами.
- Трамп имеет возможность ужесточить санкции против России и укрепить альянс с другими странами для стабилизации ситуации в регионе.
- Следует ожидать, что Трамп может внедрить программу “ленд-лиза” для Украины и снять ограничения на поставки оружия, ускорив конец войны и обеспечив стабильность в регионе.
Чего ждать от Трампа в случае победы на выборах в США
В материале издания отмечается, что именно Трамп во время своего первого президентского срока в 2017 году упразднил запрет на поставки Украине противотанковых комплексов Javelin.
Авторы материала предполагают, что Трамп может раскрыть энергетический потенциал США, восстановить связи с Саудовской Аравией, Израилем и сотрудничать против Ирана, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и разрешить судьбу конфликта Израиля против палестинских террористов ХАМАС.
В частности, при президентстве Трампа могут быть ужесточены санкции против России.
Минфин США лишает санкций российские банки, операции которых связаны с производством энергоресурсов.
Кроме того, Трамп способен значительно укрепить оборонную промышленность США.
Он также потребует от стран-членов НАТО увеличить долю ВВП на оборонные расходы в рамках Альянса.
Ожидается, что Трамп может внедрить программу "ленд-лиза" для Украины на сумму в 500 млрд долларов.
Снять все ограничения на тип оружия, которое может получить и использовать Украина. Это восстановит позицию силы, которая даст Путину понять – война должна закончиться.
Почему Трампу выгодна поддержка Украины
Журналисты издания отмечают, что такие действия позволят Трампу потребовать от Кремля завершения преступной войны против Украины.
В перспективе Украине необходимо в максимально короткие сроки получить членство в НАТО.
Это позволит постепенно снять с РФ санкции, когда Украина будет в ЕС и Альянсе. В перспективе это гарантирует продолжительный мир и безопасность на континенте.
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