Аналитики издания The Wall Street Journal отмечают, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах в США может наоборот усилить помощь Украине на фоне развязанной Россией преступной войны.

Чего ждать от Трампа в случае победы на выборах в США

В материале издания отмечается, что именно Трамп во время своего первого президентского срока в 2017 году упразднил запрет на поставки Украине противотанковых комплексов Javelin.

Слабость администрации Байдена оставила Украину там, где она сегодня: два года полномасштабной войны, с разрушенными городами, сотнями тысяч убитых и миллионами беженцев, и без средств для победы. У белого дома нет стратегии победы, и американцы справедливо обеспокоены. В то время как господин Байден наткнулся на войну по причине слабости, господин Трамп может восстановить мир благодаря силе, - подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Дональд Трамп

Авторы материала предполагают, что Трамп может раскрыть энергетический потенциал США, восстановить связи с Саудовской Аравией, Израилем и сотрудничать против Ирана, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и разрешить судьбу конфликта Израиля против палестинских террористов ХАМАС.

В частности, при президентстве Трампа могут быть ужесточены санкции против России. Минфин США лишает санкций российские банки, операции которых связаны с производством энергоресурсов.

Кроме того, Трамп способен значительно укрепить оборонную промышленность США.

Он также потребует от стран-членов НАТО увеличить долю ВВП на оборонные расходы в рамках Альянса.

Ожидается, что Трамп может внедрить программу "ленд-лиза" для Украины на сумму в 500 млрд долларов.

Снять все ограничения на тип оружия, которое может получить и использовать Украина. Это восстановит позицию силы, которая даст Путину понять – война должна закончиться.

Почему Трампу выгодна поддержка Украины

Журналисты издания отмечают, что такие действия позволят Трампу потребовать от Кремля завершения преступной войны против Украины.

Никто не признает российскую оккупацию и заявленную аннексию любых украинских территорий — так же, как мы никогда не признавали советскую инкорпорацию балтийских государств и не признавали Восточную Германию до 1974 года. Крым демилитаризован. Украина восстанавливается за счет репараций по замороженным резервам центрального банка России, а не по долларам налогоплательщиков США, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

В перспективе Украине необходимо в максимально короткие сроки получить членство в НАТО.

Должен быть создан фонд на 100 млрд долларов для вооружения Украины, в котором доля США не будет превышать 20%. ЕС должен быстро принять Украину и помочь ей модернизировать и развить экономику, отмечают авторы материала. Поделиться

Это позволит постепенно снять с РФ санкции, когда Украина будет в ЕС и Альянсе. В перспективе это гарантирует продолжительный мир и безопасность на континенте.