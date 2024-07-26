Трамп может прибегнуть к неожиданным решениям по Украине в случае победы на выборах в США
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Трамп может прибегнуть к неожиданным решениям по Украине в случае победы на выборах в США

Дональд Трамп
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Источник:  The Wall Street Journal

Аналитики издания The Wall Street Journal отмечают, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах в США может наоборот усилить помощь Украине на фоне развязанной Россией преступной войны.

Главные тезисы

  • Трамп может усилить поддержку Украины и помочь завершить преступную войну России.
  • Поддержка Украины Трампом может способствовать сотрудничеству со странами и укреплению оборонной промышленности США.
  • В случае победы на выборах, Трамп может принять неожиданные шаги во внешней политике, включая сотрудничество с ЕС и другими странами.
  • Трамп имеет возможность ужесточить санкции против России и укрепить альянс с другими странами для стабилизации ситуации в регионе.
  • Следует ожидать, что Трамп может внедрить программу “ленд-лиза” для Украины и снять ограничения на поставки оружия, ускорив конец войны и обеспечив стабильность в регионе.

Чего ждать от Трампа в случае победы на выборах в США

В материале издания отмечается, что именно Трамп во время своего первого президентского срока в 2017 году упразднил запрет на поставки Украине противотанковых комплексов Javelin.

Слабость администрации Байдена оставила Украину там, где она сегодня: два года полномасштабной войны, с разрушенными городами, сотнями тысяч убитых и миллионами беженцев, и без средств для победы. У белого дома нет стратегии победы, и американцы справедливо обеспокоены. В то время как господин Байден наткнулся на войну по причине слабости, господин Трамп может восстановить мир благодаря силе, - подчеркивают журналисты издания.

Трамп может неожиданно значительно усилить поддержку Украины
Дональд Трамп

Авторы материала предполагают, что Трамп может раскрыть энергетический потенциал США, восстановить связи с Саудовской Аравией, Израилем и сотрудничать против Ирана, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и разрешить судьбу конфликта Израиля против палестинских террористов ХАМАС.

  • В частности, при президентстве Трампа могут быть ужесточены санкции против России.

    Минфин США лишает санкций российские банки, операции которых связаны с производством энергоресурсов.

  • Кроме того, Трамп способен значительно укрепить оборонную промышленность США.

  • Он также потребует от стран-членов НАТО увеличить долю ВВП на оборонные расходы в рамках Альянса.

  • Ожидается, что Трамп может внедрить программу "ленд-лиза" для Украины на сумму в 500 млрд долларов.

  • Снять все ограничения на тип оружия, которое может получить и использовать Украина. Это восстановит позицию силы, которая даст Путину понять – война должна закончиться.

Почему Трампу выгодна поддержка Украины

Журналисты издания отмечают, что такие действия позволят Трампу потребовать от Кремля завершения преступной войны против Украины.

Никто не признает российскую оккупацию и заявленную аннексию любых украинских территорий — так же, как мы никогда не признавали советскую инкорпорацию балтийских государств и не признавали Восточную Германию до 1974 года. Крым демилитаризован. Украина восстанавливается за счет репараций по замороженным резервам центрального банка России, а не по долларам налогоплательщиков США, - подчеркивается в материале издания.

В перспективе Украине необходимо в максимально короткие сроки получить членство в НАТО.

Должен быть создан фонд на 100 млрд долларов для вооружения Украины, в котором доля США не будет превышать 20%. ЕС должен быстро принять Украину и помочь ей модернизировать и развить экономику, отмечают авторы материала.

Это позволит постепенно снять с РФ санкции, когда Украина будет в ЕС и Альянсе. В перспективе это гарантирует продолжительный мир и безопасность на континенте.

Для сомневающихся: последнее, чего господин Трамп хочет на втором сроке, - это провал во внешней политике, который отвлекает внимание от его внутренней повестки дня и делает неудачный выход господина Байдена из Афганистана по сравнению с ним успешным, - заключают журналисты издания .

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