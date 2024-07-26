Трамп отказался от проведения дебатов с Харрис
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Трамп отказался от проведения дебатов с Харрис

Дональд Трамп
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Источник:  Bloomberg

Кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп и его команда отказались от проведения дебатов с оппонентом от демократов, вице-президентом Камалой Харрис.

Главные тезисы

  • Отказ Трампа от дебатов с Камалой Харрис подчеркивает напряженную гонку между кандидатами в президенты США.
  • Ситуация связана с предложением смены модератора дебатов, вызвавшим критику со стороны оппонента.
  • Кандидат от демократов, Камала Харрис, выразила готовность к обсуждению важных вопросов на публике и подвергла критике решение Трампа.
  • Планы проведения дебатов согласованы с условиями соперников, но отказ произошел до официального заявления демократов о кандидате.
  • Харрис является единственным объявленным кандидатом от Демократической партии на пост президента и имеет широкую поддержку.

Как у Трампа объясняют отказ от дебатов с Харрис

По словам спикера Трампа Стивена Ченга, планы проведения дебатов не могут быть согласованы, пока демократы официально не заявят собственного кандидата.

Было бы неуместно планировать события с Харрис, потому что демократы вполне могут изменить свое мнение, - заявляет Ченг.

Что говорит Камала Харрис

Со своей стороны Камала Харрис подвергла позицию команды Трампа острой критике.

Что случилось с "в любое время, в любом месте?" – спросила Харрис.

Трамп отказывается от дебатов с Харрис
Камала Харрис

В материале издания подчеркивается, что демократы готовы выдвинуть Харрис и его неназванного кандидата на пост вице-президента уже 7 августа.

Она является единственным объявленным кандидатом в президенты от Демократической партии и имеет поддержку почти всех ведущих партийных фигур.

В четверг вице-президент заявила, что "готова к дебатам с Дональдом Трампом" и обвинила его в "отступлении" от соглашения по мероприятию 10 сентября, организованного ABC News.

Избиратели заслуживают увидеть разделенный экран, который существует в этой гонке на сцене дебатов, подчеркнула Харрис.

10 сентября прошли вторые дебаты Байдена и Трампа. О них было договорено еще до выхода президента из гонки. Однако во вторник Трамп, хотя и согласился на дебаты с Харрис, вдруг заявил, что хочет сменить модератора - вместо ABC News он жаждет консервативный и более благосклонный к нему Fox News.

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