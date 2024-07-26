Кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп и его команда отказались от проведения дебатов с оппонентом от демократов, вице-президентом Камалой Харрис.
Главные тезисы
- Отказ Трампа от дебатов с Камалой Харрис подчеркивает напряженную гонку между кандидатами в президенты США.
- Ситуация связана с предложением смены модератора дебатов, вызвавшим критику со стороны оппонента.
- Кандидат от демократов, Камала Харрис, выразила готовность к обсуждению важных вопросов на публике и подвергла критике решение Трампа.
- Планы проведения дебатов согласованы с условиями соперников, но отказ произошел до официального заявления демократов о кандидате.
- Харрис является единственным объявленным кандидатом от Демократической партии на пост президента и имеет широкую поддержку.
Как у Трампа объясняют отказ от дебатов с Харрис
По словам спикера Трампа Стивена Ченга, планы проведения дебатов не могут быть согласованы, пока демократы официально не заявят собственного кандидата.
Что говорит Камала Харрис
Со своей стороны Камала Харрис подвергла позицию команды Трампа острой критике.
В материале издания подчеркивается, что демократы готовы выдвинуть Харрис и его неназванного кандидата на пост вице-президента уже 7 августа.
Она является единственным объявленным кандидатом в президенты от Демократической партии и имеет поддержку почти всех ведущих партийных фигур.
В четверг вице-президент заявила, что "готова к дебатам с Дональдом Трампом" и обвинила его в "отступлении" от соглашения по мероприятию 10 сентября, организованного ABC News.
10 сентября прошли вторые дебаты Байдена и Трампа. О них было договорено еще до выхода президента из гонки. Однако во вторник Трамп, хотя и согласился на дебаты с Харрис, вдруг заявил, что хочет сменить модератора - вместо ABC News он жаждет консервативный и более благосклонный к нему Fox News.
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