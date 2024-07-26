Кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп и его команда отказались от проведения дебатов с оппонентом от демократов, вице-президентом Камалой Харрис.

Как у Трампа объясняют отказ от дебатов с Харрис

По словам спикера Трампа Стивена Ченга, планы проведения дебатов не могут быть согласованы, пока демократы официально не заявят собственного кандидата.

Было бы неуместно планировать события с Харрис, потому что демократы вполне могут изменить свое мнение, - заявляет Ченг. Поделиться

Что говорит Камала Харрис

Со своей стороны Камала Харрис подвергла позицию команды Трампа острой критике.

Что случилось с "в любое время, в любом месте?" – спросила Харрис. Поделиться

Камала Харрис

В материале издания подчеркивается, что демократы готовы выдвинуть Харрис и его неназванного кандидата на пост вице-президента уже 7 августа.

Она является единственным объявленным кандидатом в президенты от Демократической партии и имеет поддержку почти всех ведущих партийных фигур.

В четверг вице-президент заявила, что "готова к дебатам с Дональдом Трампом" и обвинила его в "отступлении" от соглашения по мероприятию 10 сентября, организованного ABC News.

Избиратели заслуживают увидеть разделенный экран, который существует в этой гонке на сцене дебатов, подчеркнула Харрис. Поделиться