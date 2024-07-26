Трамп відмовився від проведення дебатів з Гарріс
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Трамп відмовився від проведення дебатів з Гарріс

Дональд Трамп
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Джерело:  Bloomberg

Кандидат на пост президента США, республіканець Дональд Трамп та його команда відмовились від проведення дебатів із опоненткою від демократів, віцепрезиденткою Камалою Гарріс. 

Головні тези:

  • Трамп і його команда відмовились від проведення дебатів з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
  • Кандидатка від демократів, Камала Гарріс, гостро розкритикувала відмову Трампа від дебатів та підтвердила готовність до обговорення важливих питань на публіці.
  • Гарріс є вже оголошеним кандидатом у президенти від Демократичної партії та має підтримку від провідних партійних фігур.
  • Трамп почав вести переговори про дебати, але раптово висловив бажання змінити модератора з ABC News на Fox News.
  • Ситуація з відмовою від дебатів підкреслює напружену гонку між кандидатами на пост президента США та важливість публічного обговорення ключових питань перед виборами.

Як у Трампа пояснюють відмову від дебатів з Гарріс

За словами речника Трампа Стівена Ченга, плани проведення дебатів не можуть бути узгоджені, поки демократи офіційно не заявлять власного кандидата.

Було б недоречно планувати події з Гарріс, тому що демократи цілком можуть змінити свою думку, - заявляє Ченг.

Що каже Камала Гарріс

Зі свого боку Камала Гарріс піддала позицію команди Трампа гострій критиці.

Що трапилося з "у будь-який час, у будь-якому місці?" - запитала Гарріс.

Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс
Камала Гарріс

У матеріалі видання підкреслюється, що демократи готові висунути Гарріс та її неназваного кандидата на пост віцепрезидента вже 7 серпня.

Наразі вона є єдиним оголошеним кандидатом у президенти від Демократичної партії і має підтримку майже всіх провідних партійних фігур.

В четвер віцепрезидентка заявила, що "готова до дебатів з Дональдом Трампом" і звинуватила його в "відступленні" від угоди щодо заходу 10 вересня, організованого ABC News.

Виборці заслуговують побачити розділений екран, який існує в цій гонці на сцені дебатів, - підкреслила Гарріс.

10 вересня мали відбутись другі дебати Байдена та Трампа. Про них було домовлено ще до виходу президента з перегонів. Однак у вівторок Трамп, хоча й погодився на дебати з Гарріс, раптом заявив, що хоче змінити модератора - замість ABC News він жадає консервативний та більш прихильний до нього Fox News.

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