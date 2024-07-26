Кандидат на пост президента США, республіканець Дональд Трамп та його команда відмовились від проведення дебатів із опоненткою від демократів, віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Як у Трампа пояснюють відмову від дебатів з Гарріс

За словами речника Трампа Стівена Ченга, плани проведення дебатів не можуть бути узгоджені, поки демократи офіційно не заявлять власного кандидата.

Було б недоречно планувати події з Гарріс, тому що демократи цілком можуть змінити свою думку, - заявляє Ченг. Поширити

Що каже Камала Гарріс

Зі свого боку Камала Гарріс піддала позицію команди Трампа гострій критиці.

Що трапилося з "у будь-який час, у будь-якому місці?" - запитала Гарріс. Поширити

Камала Гарріс

У матеріалі видання підкреслюється, що демократи готові висунути Гарріс та її неназваного кандидата на пост віцепрезидента вже 7 серпня.

Наразі вона є єдиним оголошеним кандидатом у президенти від Демократичної партії і має підтримку майже всіх провідних партійних фігур.

В четвер віцепрезидентка заявила, що "готова до дебатів з Дональдом Трампом" і звинуватила його в "відступленні" від угоди щодо заходу 10 вересня, організованого ABC News.

Виборці заслуговують побачити розділений екран, який існує в цій гонці на сцені дебатів, - підкреслила Гарріс. Поширити