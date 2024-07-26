Кандидат на пост президента США, республіканець Дональд Трамп та його команда відмовились від проведення дебатів із опоненткою від демократів, віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
Головні тези:
- Трамп і його команда відмовились від проведення дебатів з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
- Кандидатка від демократів, Камала Гарріс, гостро розкритикувала відмову Трампа від дебатів та підтвердила готовність до обговорення важливих питань на публіці.
- Гарріс є вже оголошеним кандидатом у президенти від Демократичної партії та має підтримку від провідних партійних фігур.
- Трамп почав вести переговори про дебати, але раптово висловив бажання змінити модератора з ABC News на Fox News.
- Ситуація з відмовою від дебатів підкреслює напружену гонку між кандидатами на пост президента США та важливість публічного обговорення ключових питань перед виборами.
Як у Трампа пояснюють відмову від дебатів з Гарріс
За словами речника Трампа Стівена Ченга, плани проведення дебатів не можуть бути узгоджені, поки демократи офіційно не заявлять власного кандидата.
Що каже Камала Гарріс
Зі свого боку Камала Гарріс піддала позицію команди Трампа гострій критиці.
У матеріалі видання підкреслюється, що демократи готові висунути Гарріс та її неназваного кандидата на пост віцепрезидента вже 7 серпня.
Наразі вона є єдиним оголошеним кандидатом у президенти від Демократичної партії і має підтримку майже всіх провідних партійних фігур.
В четвер віцепрезидентка заявила, що "готова до дебатів з Дональдом Трампом" і звинуватила його в "відступленні" від угоди щодо заходу 10 вересня, організованого ABC News.
10 вересня мали відбутись другі дебати Байдена та Трампа. Про них було домовлено ще до виходу президента з перегонів. Однак у вівторок Трамп, хоча й погодився на дебати з Гарріс, раптом заявив, що хоче змінити модератора - замість ABC News він жадає консервативний та більш прихильний до нього Fox News.
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