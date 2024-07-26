500 млрд дол для України. Помпео розкрив деталі "мирного плану" Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

500 млрд дол для України. Помпео розкрив деталі "мирного плану" Трампа

Майк Помпео
Джерело:  The Wall Street Journal

Колишній державний секретар США Майк Помпео заявив, що кандидат у президенти Дональд Трамп нібито не збирається схиляти її до капітуляції.

Головні тези:

  • План Трампа для України передбачає створення програми “ленд-лізу”.
  • Йдеться також про вступ країни до ЄС та НАТО, який має бути вкрай швидким.
  • У разі виконання умов, Захід готовий скасувати санкції проти Росії та озброїти Україну на 100 мільярдів доларів.
  • Помпео вважає, що ці кроки приведуть до встановлення міцного миру в регіоні.

“Мирний план” Трампа для України. Про що йдеться

Союзник республіканця вкотре розкритикував стратегію команди Джо Байдена щодо України, а також поскаржився, що саме вона призвела до того, що країна опинилася в руїнах.

За словами Майка Помпео, "план успіху", який планує реалізувати Трамп у разі повернення у Білий дім, може складатися з таких пунктів:

  • Створити програму "ленд-лізу" для України на 500 мільярдів доларів, яка передбачає взяття військової допомоги в борг, а не безоплатно.

  • Запровадити реальні санкції проти Росії, зокрема скасування виключень для російських банків, якщо їхні операції пов'язані з видобутком енергоносіїв — найважливішим джерелом доходів для військової машини Кремля.

  • Зняти всі обмеження на типи озброєнь, які Україна може отримати і використовувати.

  • Нарощувати американську оборонну промисловість і зобов’язати союзників у НАТО витрачати не менше 3% ВВП на оборону.

  • Розкрити енергетичний потенціал Америки, відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем і працювати разом проти Ірану.

Помпео вірить, що Трамп може “негайно” зупинити війну РФ проти України

Ці кроки дозволять пану Трампу встановити умови угоди. Війна припиняється негайно. Україна розбудовує значні оборонні сили, щоб Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російську окупацію та анексію українських територій.

Майк Помпео

Майк Помпео

Ексглава Держдепу США

Ба більше, союзник Трампа почав стверджувати, що межах цього "мирного плану" повинна відбутися демілітаризація Криму, однак про звільнення українського півострова він нічого не сказав.

Також команда республіканця має намір розпочати відновлення України коштом заморожених активів Росії.За словами Помпео, на тлі цього усього Україна максимально швидко вступає до НАТО і ЄС, а Альянс створює фонд для озброєння Києва на 100 мільярдів доларів, де частка США становить 20%.

Якщо Росія виконає ці умови, Захід поступово скасує санкції. Вони будуть повністю зняті, як тільки Україна стане членом НАТО і ЄС. Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, покладуть край війні, встановлять міцний мир, забезпечать Європі тягар його підтримання та відновлять свободу і безпеку на континенті, — стверджує Помпео.

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