500 млрд долл для Украины. Помпео раскрыл детали "мирного плана" Трампа
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500 млрд долл для Украины. Помпео раскрыл детали "мирного плана" Трампа

Помпео
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Источник:  The Wall Street Journal

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что кандидат в президенты Дональд Трамп якобы не намерен склонять Украину к капитуляции.

Главные тезисы

  • План Трампа для Украины предусматривает создание программы ленд-лиза.
  • Речь также идет о вступлении страны в ЕС и НАТО, которое должно быть очень быстрым.
  • В случае выполнения условий Запад готов отменить санкции против России и вооружить Украину на 100 миллиардов долларов.
  • Помпео считает, что эти шаги приведут к установлению мира в регионе.

Мирный план Трампа для Украины. О чем идет речь

Союзник республиканца в очередной раз подверг критике стратегию команды Джо Байдена в отношении Украины, а также посетовал, что именно она привела к тому, что страна оказалась в руинах.

По словам Майка Помпео, "план успеха", который планирует реализовать Трамп в случае возвращения в Белый дом, может состоять из следующих пунктов:

  • Создать программу "ленд-лиза" для Украины на 500 миллиардов долларов, предусматривающую взятие военной помощи в долг, а не безвозмездно.

  • Реальные санкции против России, в том числе отмена исключений для российских банков, если их операции связаны с добычей энергоносителей — важнейшим источником доходов для военной машины Кремля.

  • Снять все ограничения на типы вооружений, которые Украина может получить и использовать.

  • Наращивать американскую оборонную промышленность и обязать союзников в НАТО тратить не менее 3% ВВП на оборону.

  • Раскрыть энергетический потенциал Америки, восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем и работать вместе против Ирана.

Помпео верит, что Трамп может "немедленно" остановить войну РФ против Украины

Эти шаги позволят господину Трампу установить условия договора. Война прекращается немедленно. Украина строит значительные оборонные силы, чтобы Россия больше никогда не нападала. Никто не признает российскую оккупацию и аннексию украинских территорий.

Майк Помпео

Майк Помпео

Экс-глава Госдепа США

Более того, союзник Трампа начал утверждать, что в рамках этого "мирного плана" должна состояться демилитаризация Крыма, однако об освобождении украинского полуострова он ничего не сказал.

Также команда республиканца намерена начать восстановление Украины за счет замороженных активов России. По словам Помпео, на фоне этого всего Украина максимально быстро вступает в НАТО и ЕС, а Альянс создает фонд для вооружения Киева на 100 миллиардов долларов, где доля США составляет 20%.

Если Россия выполнит эти условия, то Запад постепенно отменит санкции. Они будут полностью сняты, как только Украина станет членом НАТО и ЕС. Эти шаги, а не полумеры администрации Байдена, положат конец войне, установят крепкий мир, обеспечат Европе бремя его поддержки и восстановят свободу и безопасность на континенте, — утверждает Помпео.

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