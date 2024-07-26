500 млрд долл для Украины. Помпео раскрыл детали "мирного плана" Трампа

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что кандидат в президенты Дональд Трамп якобы не намерен склонять Украину к капитуляции.

Мирный план Трампа для Украины. О чем идет речь

Союзник республиканца в очередной раз подверг критике стратегию команды Джо Байдена в отношении Украины, а также посетовал, что именно она привела к тому, что страна оказалась в руинах.

По словам Майка Помпео, "план успеха", который планирует реализовать Трамп в случае возвращения в Белый дом, может состоять из следующих пунктов:

Создать программу "ленд-лиза" для Украины на 500 миллиардов долларов, предусматривающую взятие военной помощи в долг, а не безвозмездно.

Реальные санкции против России, в том числе отмена исключений для российских банков, если их операции связаны с добычей энергоносителей — важнейшим источником доходов для военной машины Кремля.

Снять все ограничения на типы вооружений, которые Украина может получить и использовать.

Наращивать американскую оборонную промышленность и обязать союзников в НАТО тратить не менее 3% ВВП на оборону.

Раскрыть энергетический потенциал Америки, восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем и работать вместе против Ирана.

Помпео верит, что Трамп может "немедленно" остановить войну РФ против Украины

Эти шаги позволят господину Трампу установить условия договора. Война прекращается немедленно. Украина строит значительные оборонные силы, чтобы Россия больше никогда не нападала. Никто не признает российскую оккупацию и аннексию украинских территорий. Майк Помпео Экс-глава Госдепа США

Более того, союзник Трампа начал утверждать, что в рамках этого "мирного плана" должна состояться демилитаризация Крыма, однако об освобождении украинского полуострова он ничего не сказал.

Также команда республиканца намерена начать восстановление Украины за счет замороженных активов России. По словам Помпео, на фоне этого всего Украина максимально быстро вступает в НАТО и ЕС, а Альянс создает фонд для вооружения Киева на 100 миллиардов долларов, где доля США составляет 20%.