Найгірший вибір. У партії Трампа стався новий розкол

Деякі члени Республіканської партії критикують обрання Джея Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти США. Вони переконані, що Дональд Трамп припустився серйозної помилки.

Чому частина республіканців не підтримує Джея Ді Венса

Одна з головних причин це, те, що він може нашкодити репутації Дональда Трампа та мінімізувати його шанси на перемогу у президентських виборах.

Багато питань також викликають зовнішньополітичні позиції Венса, брак досвіду, а також нездатність розширити республіканську коаліцію.

Він був найгіршим вибором з усіх можливих варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо. Антиукраїнський, більше популіст. Він нічого не додає кампанії Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа, — пояснив республіканець, який говори на умовах анонімності. Поширити

Панічні настрої у Республіканській партії також почали стрімко посилюватися після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів і підтримав висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від Демократичної партії.

Хто такий Джеймс Ді Венс

Джеймс Ді Венс — чинний сенатор від штату Огайо, якого доволі часто називають одним із найгучніших голосів Конгресу.

Також одіозного політика звикли порівнювати з Дональдом Трампом, адже вони обоє відомі своїми скандальними та категоричними заявами.

Джеймс Ді Венс (Фото: flickr)

Окрім того, Ді Венс вкрай активно блокував надання Україні американської допомоги. На переконання останнього, підтримка ЗСУ з боку США Є невиправдано дорогою.

Ба більше, він продовжує запевняти, що вважає вихід України на кордони 1991 року "фантастичним" — тобто чимось неможливим.