Найгірший вибір. У партії Трампа стався новий розкол
Категорія
Політика
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Найгірший вибір. У партії Трампа стався новий розкол

Джей Ді Венс
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Джерело:  The Hill

Деякі члени Республіканської партії критикують обрання Джея Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти США. Вони переконані, що Дональд Трамп припустився серйозної помилки.

Головні тези:

  • Новий розкол у Республіканській партії стався через обрання Дональдом Трампом Джеймса Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента
  • Критики вважають, що Ді Венс може нашкодити репутації Трампа та зменшити його шанси на перемогу на виборах.
  • Ді Венс відомий своїми скандальними поглядами, зокрема він блокував допомогу Україні.

Чому частина республіканців не підтримує Джея Ді Венса

Одна з головних причин це, те, що він може нашкодити репутації Дональда Трампа та мінімізувати його шанси на перемогу у президентських виборах.

Багато питань також викликають зовнішньополітичні позиції Венса, брак досвіду, а також нездатність розширити республіканську коаліцію.

Він був найгіршим вибором з усіх можливих варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо. Антиукраїнський, більше популіст. Він нічого не додає кампанії Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа, — пояснив республіканець, який говори на умовах анонімності.

Панічні настрої у Республіканській партії також почали стрімко посилюватися після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів і підтримав висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від Демократичної партії.

Хто такий Джеймс Ді Венс

Джеймс Ді Венс — чинний сенатор від штату Огайо, якого доволі часто називають одним із найгучніших голосів Конгресу.

Також одіозного політика звикли порівнювати з Дональдом Трампом, адже вони обоє відомі своїми скандальними та категоричними заявами.

Джеймс Ді Венс (Фото: flickr)

Окрім того, Ді Венс вкрай активно блокував надання Україні американської допомоги. На переконання останнього, підтримка ЗСУ з боку США Є невиправдано дорогою.

Ба більше, він продовжує запевняти, що вважає вихід України на кордони 1991 року "фантастичним" — тобто чимось неможливим.

Мені насправді байдуже, що станеться з Україною так чи інакше, — зізнався Ді Венс в одному з інтерв'ю у 2022 році.

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