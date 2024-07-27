Найгірший вибір. У партії Трампа стався новий розкол

Деякі члени Республіканської партії критикують обрання Джея Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти США. Вони переконані, що Дональд Трамп припустився серйозної помилки.
Головні тези:
- Новий розкол у Республіканській партії стався через обрання Дональдом Трампом Джеймса Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента
- Критики вважають, що Ді Венс може нашкодити репутації Трампа та зменшити його шанси на перемогу на виборах.
- Ді Венс відомий своїми скандальними поглядами, зокрема він блокував допомогу Україні.
Чому частина республіканців не підтримує Джея Ді Венса
Одна з головних причин це, те, що він може нашкодити репутації Дональда Трампа та мінімізувати його шанси на перемогу у президентських виборах.
Багато питань також викликають зовнішньополітичні позиції Венса, брак досвіду, а також нездатність розширити республіканську коаліцію.
Панічні настрої у Республіканській партії також почали стрімко посилюватися після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів і підтримав висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від Демократичної партії.
Хто такий Джеймс Ді Венс
Джеймс Ді Венс — чинний сенатор від штату Огайо, якого доволі часто називають одним із найгучніших голосів Конгресу.
Також одіозного політика звикли порівнювати з Дональдом Трампом, адже вони обоє відомі своїми скандальними та категоричними заявами.
Окрім того, Ді Венс вкрай активно блокував надання Україні американської допомоги. На переконання останнього, підтримка ЗСУ з боку США Є невиправдано дорогою.
Ба більше, він продовжує запевняти, що вважає вихід України на кордони 1991 року "фантастичним" — тобто чимось неможливим.
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