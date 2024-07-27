Худший выбор. В партии Трампа произошел новый раскол
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Худший выбор. В партии Трампа произошел новый раскол

Джей Ди Вэнс
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Источник:  The Hill

Некоторые члены Республиканской партии критикуют избрание Джея Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США. Они убеждены, что Дональд Трамп допустил серьезную ошибку.

Главные тезисы

  • Новый раскол в Республиканской партии произошел из-за избрания Дональдом Трампом Джеймса Ди Вэнса кандидатом на должность вице-президента.
  • Критики считают, что Ди Вэнс может навредить репутации Трампа и снизить его шансы на победу.
  • Ди Вэнс известен своими скандальными взглядами, в частности, он блокировал помощь Украине.

Почему часть республиканцев не поддерживает Джея Ди Вэнса

Одна из главных причин — то, что он может навредить репутации Дональда Трампа и минимизировать его шансы на победу в президентских выборах.

Много вопросов вызывают внешнеполитические позиции Вэнса, нехватка опыта, а также неспособность расширить республиканскую коалицию.

Он был самым плохим выбором из всех возможных вариантов. Это было так плохо, что я даже не думал, что это возможно. Антиукраинский, популист. Он ничего не приносит в кампанию Трампа. Он заряжает энергией тех самых людей, которые любят Трампа, — объяснил республиканец, говорящий на условиях анонимности.

Панические настроения в Республиканской партии также начали стремительно усиливаться после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов и поддержал выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии.

Кто такой Джеймс Ди Вэнс

Джеймс Ди Вэнс — действующий сенатор от штата Огайо, которого часто называют одним из самых громких голосов Конгресса.

Также одиозного политика привыкли сравнивать с Дональдом Трампом, ведь они оба известны своими скандальными заявлениями.

Джеймс Ди Вэнс (Фото: flickr)

Кроме того, Ди Вэнс крайне активно блокировал предоставление Украине американской помощи. По убеждению последнего, поддержка ВСУ со стороны США неоправданно дорогая.

Более того, он продолжает уверять, что считает выход Украины на границы 1991 года "фантастическим" — то есть чем-то невозможным.

Мне действительно безразлично, что произойдет с Украиной так или иначе, — признался Ди Вэнс в одном из интервью в 2022 году.

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