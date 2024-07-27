Когда может начаться Третья мировая война — прогноз Трампа
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Когда может начаться Третья мировая война — прогноз Трампа

Трамп
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Источник:  The Hill

По убеждению кандидата в президенты США Дональда Трампа, Третья мировая война начнется, если он потерпит поражение во время выборов.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп пугает началом Третьей мировой войны в случае его поражения на выборах.
  • По мнению Джо Байдена, "большая война" может начаться, если Трамп вернется в Белый дом.
  • Итог выборов в США может определить не только политическую, но и военную ситуацию на международной арене.

Трамп пугает мир началом новой "большой войны"

С таким громким заявлением республиканец выступил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Если мы победим, то это будет очень просто. Все получится и очень быстро. Если мы этого не сделаем, нас ждут большие войны на Ближнем Востоке и, возможно, Третья мировая война. Сейчас вы ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо после Второй мировой. Вы никогда не были так близки, потому что нашей страной управляют некомпетентные люди.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

Однако на одном пессимистическом прогнозе лидер республиканцев не остановился.

Дональд Трамп также начал пугать избирателей падением фондового рынка, если он не вернется в Белый дом.

Также недавно кандидат в президенты США утверждал, что мир оказался на грани новой глобальной войны из-за боевых действий на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС и вторжения России в Украину.

Байден считает, что Трамп может подтолкнуть мир к Третьей мировой

По мнению главы Белого дома, его бывший оппонент способен привести американцев к мировому противостоянию.

…мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить, — предупредил недавно Джо Байден.

Действующий президент США предупредил, что Третья мировая может начаться, если Трамп одержит победу на выборах.

Если вы хотите Третью мировую войну, позвольте ему победить, — заявил Байден.

Американский лидер также добавил, что к мировому конфликту может привести одно ошибочное решение касательно Украины.

Просто разрешите Путину взять Киев... тогда у вас война.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

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