Когда может начаться Третья мировая война — прогноз Трампа

По убеждению кандидата в президенты США Дональда Трампа, Третья мировая война начнется, если он потерпит поражение во время выборов.

Трамп пугает мир началом новой "большой войны"

С таким громким заявлением республиканец выступил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Если мы победим, то это будет очень просто. Все получится и очень быстро. Если мы этого не сделаем, нас ждут большие войны на Ближнем Востоке и, возможно, Третья мировая война. Сейчас вы ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо после Второй мировой. Вы никогда не были так близки, потому что нашей страной управляют некомпетентные люди. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Однако на одном пессимистическом прогнозе лидер республиканцев не остановился.

Дональд Трамп также начал пугать избирателей падением фондового рынка, если он не вернется в Белый дом.

Также недавно кандидат в президенты США утверждал, что мир оказался на грани новой глобальной войны из-за боевых действий на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС и вторжения России в Украину.

Байден считает, что Трамп может подтолкнуть мир к Третьей мировой

По мнению главы Белого дома, его бывший оппонент способен привести американцев к мировому противостоянию.

…мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить, — предупредил недавно Джо Байден. Поделиться

Действующий президент США предупредил, что Третья мировая может начаться, если Трамп одержит победу на выборах.

Если вы хотите Третью мировую войну, позвольте ему победить, — заявил Байден. Поделиться

Американский лидер также добавил, что к мировому конфликту может привести одно ошибочное решение касательно Украины.