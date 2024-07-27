Когда может начаться Третья мировая война — прогноз Трампа

По убеждению кандидата в президенты США Дональда Трампа, Третья мировая война начнется, если он потерпит поражение во время выборов.
Главные тезисы
- Дональд Трамп пугает началом Третьей мировой войны в случае его поражения на выборах.
- По мнению Джо Байдена, "большая война" может начаться, если Трамп вернется в Белый дом.
- Итог выборов в США может определить не только политическую, но и военную ситуацию на международной арене.
Трамп пугает мир началом новой "большой войны"
С таким громким заявлением республиканец выступил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Однако на одном пессимистическом прогнозе лидер республиканцев не остановился.
Дональд Трамп также начал пугать избирателей падением фондового рынка, если он не вернется в Белый дом.
Также недавно кандидат в президенты США утверждал, что мир оказался на грани новой глобальной войны из-за боевых действий на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС и вторжения России в Украину.
Байден считает, что Трамп может подтолкнуть мир к Третьей мировой
По мнению главы Белого дома, его бывший оппонент способен привести американцев к мировому противостоянию.
Действующий президент США предупредил, что Третья мировая может начаться, если Трамп одержит победу на выборах.
Американский лидер также добавил, что к мировому конфликту может привести одно ошибочное решение касательно Украины.
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