Трамп потерял 900 млн долл на фоне неожиданного решения Харрис

Журналисты обратили внимание на то, что стоимость акций кандидата в президенты США Дональда Трампа упала на 900 миллионов долларов в его соцсети Truth Social.

Трамп потерял сумасшедшую сумму за считанные дни

Цена акций Trump Media & Technology Group — компании-владельцу Truth Social — упала примерно на 23%. Поделиться

Что важно понимать, стремительное падение произошло после того, как вице-президент Камала Харрис фактически начала свою предвыборную кампанию 21 июля.

Как известно, довольно долго она утверждала, что будет продолжать поддерживать кандидатуру действующего американского лидера Джо Байдена и не планирует баллотироваться.

Однако, когда глава Белого дома снялся с выборов и заявил, что поддерживает кандидатуру своей заместительницы на этот пост, ситуация резко изменилась.

Несмотря на это, некоторое время не было известно, захочет ли Харрис бороться за президентское кресло с Дональдом Трампом, поэтому ее решение многих удивило.

Что происходит с бизнесом Трампа

Согласно открытым данным, до падения акций стоимость мажоритарной доли Трампа в компании Trump Media & Technology Group достигала более 4 миллиардов долларов.

По состоянию на сегодняшний день она стремительно опустилась до 3,1 миллиарда долларов.

Стоимость акций дополнительно подорвала их распродажа в четверг, 1 августа, на фоне соцопросов, показавших уменьшение шансов экс-президента США победить на выборах в ноябре 2024 года. Поделиться

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Кроме того, сообщается, что этим проблемы социальной сети Трампа не ограничились.

Прежде всего, речь идет о том, что в июне количество уникальных посетителей платформы упало на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.