Трамп потерял 900 млн долл на фоне неожиданного решения Харрис

Журналисты обратили внимание на то, что стоимость акций кандидата в президенты США Дональда Трампа упала на 900 миллионов долларов в его соцсети Truth Social.
Главные тезисы
- Падение цены акций произошло после начала предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис, которая ранее не планировала баллотироваться на этот пост.
- Стоимость мажоритарной доли Трампа в компании Trump Media & Technology Group уменьшилась с более чем 4 млрд до 3,1 млрд долларов.
- Ухудшение ситуации также заметно на фоне спада уникальных посетителей Truth Social.
Трамп потерял сумасшедшую сумму за считанные дни
Что важно понимать, стремительное падение произошло после того, как вице-президент Камала Харрис фактически начала свою предвыборную кампанию 21 июля.
Как известно, довольно долго она утверждала, что будет продолжать поддерживать кандидатуру действующего американского лидера Джо Байдена и не планирует баллотироваться.
Однако, когда глава Белого дома снялся с выборов и заявил, что поддерживает кандидатуру своей заместительницы на этот пост, ситуация резко изменилась.
Несмотря на это, некоторое время не было известно, захочет ли Харрис бороться за президентское кресло с Дональдом Трампом, поэтому ее решение многих удивило.
Что происходит с бизнесом Трампа
Согласно открытым данным, до падения акций стоимость мажоритарной доли Трампа в компании Trump Media & Technology Group достигала более 4 миллиардов долларов.
По состоянию на сегодняшний день она стремительно опустилась до 3,1 миллиарда долларов.
Кроме того, сообщается, что этим проблемы социальной сети Трампа не ограничились.
Прежде всего, речь идет о том, что в июне количество уникальных посетителей платформы упало на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Bloomberg также отмечает, что состояние республиканца до падения стоимости акций составляло 5,9 миллиарда долларов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-