Трамп втратив 900 млн дол на тлі неочікуваного рішення Гарріс

Журналісти звернули увагу на те, що вартість акцій кандидата у президенти США Дональда Трампа впала на 900 мільйонів доларів в його соцмережі Truth Social.

Трамп втратив шалену суму за лічені дні

Ціна акцій Trump Media & Technology Group — компанії-власнику Truth Social — впала приблизно на 23%. Поширити

Що важливо розуміти, стрімке падіння сталося після того, як віцепрезидентка Камала Гарріс фактично розпочала свою передвиборчу кампанію 21 липня.

Як відомо, тривалий час вона стверджувала, що буде продовжувати підтримувати кандидатуру чинного американського лідера Джо Байдена й не планує балотуватися.

Однак коли очільник Білого дому знявся з виборів й заявив, що підтримує кандидатуру своєї заступниці на цей пост, ситуація різко змінилася.

Попри це, якийсь час не було відомо, чи захоче Гарріс боротися за президентське крісло з Дональдом Трампом, тому її рішення багатьох здивувало.

Що відбувається з бізнесом Трампа

Згідно з відкритими даними, до падіння акцій вартість мажоритарної частки Трампа в компанії Trump Media & Technology Group сягала понад 4 мільярди доларів.

Станом на сьогодні вона стрімко опустилась до 3,1 мільярда доларів.

Вартість акцій додатково підірвав їхній розпродаж у четвер, 1 серпня, на тлі соцопитувань, які показали зменшення шансів експрезидента США перемогти на виборах у листопаді 2024 року. Поширити

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Окрім того, наголошується, що цим проблеми соціальної мережі Трампа не обмежилися.

Насамперед йдеться про те, що у червні кількість унікальних відвідувачів платформи впала на 38% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.