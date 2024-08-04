Трамп публічно привітав Путіна з "чудовою-жахливою" угодою

Кандидат у президенти США Дональд Трамп привітав російського диктатора Володимира Путіна з обміном в'язнями, який відбувся 1 серпня між РФ, Штатами та ще кількома країнами Заходу.

Трамп знайшов новий привід, щоб похвалити Путіна

На переконання республіканця, цим обміном нелегітимний президент РФ, мовляв, перехитрив американських посадовців.

Що важливо розуміти, під час мітингу 3 серпня Дональд Трамп не згадав жодного з американських в'язнів, які були звільнені в результаті угоди.

Журналісти звернули увагу на те, що у своїх попередніх коментарях щодо угоди він також не називав жодного з ув'язнених на ім'я, лише критикував чинну владу США.

Попри, це республіканець вкотре похвалив Путіна, однак так і не зміг вирішити, яку насправді угоду уклав диктатор — чудову чи жахливу.

Я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду…Боже, ми укладаємо жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх повернули, але чи не створює це поганий прецедент… Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Обмін ув'язненими між Заходом та Росією. Що відомо

1 серпня в Туреччині відбувся масштабний обмін ув'язненими між РФ і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія). Загалом обміняли 26 осіб.

На волі опинилися такі заручники путінського режиму як:

Володимир Кара-Мурза,

Ілля Яшин,

Еван Гершкович,

Пол Вілан,

Кевін Лік,

Демурі Воронін,

Алсу Курмашева,

Лілія Чанишева,

Вадим Останін,

Ксенія Фадєєва,

Олександра Скочиленко,

Андрій Пивоваров,

Олег Орлов.

Варто зазначити, що американській владі вдалося врятувати колишнього морського піхотинця Пола Вілана, репортера Wall Street Journal Евана Гершковича і російсько-американську журналістку Алсу Курмашову.