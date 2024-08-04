Для чего Путин планировал передать оружие йеменским хуситам — аналитики назвали цель

Планы Кремля передать ракеты и другую военную технику хуситам в Йемене свидетельствуют о росте военного партнерства Москвы и Тегерана.

Кремль углубляет сотрудничество РФ и Ирана

Как отмечают аналитики, Россия, вероятно, стремится использовать иранских ставленников для опосредованного противостояния с Западом и таким образом влиять на процесс принятия решений на Западе.

6 июня глава России Владимир Путин заявил, что как "симметричный ответ" Россия предоставит дальнобойные средства поражения неназванным субъектам для нанесения ударов по Западу.

Планы России по поддержке хуситов с целью косвенной конфронтации с Западом и угрозы дальнейшей эскалации, о которых сообщалось в последнее время, согласовываются с рядом российских информационных и гибридных операций, которые призваны побудить Запад отказаться от поддержки Украины из-за опасений конфронтации с Россией, — отмечают аналитики. ISW. Поделиться

Аналитики также отмечают, что готовность Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов во время их нападения на Израиль и международное судоходство является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и роста зависимости России от Ирана в отношении высокоточного оружия и компонентов .

Отмечается, что углубление партнерства России с Ираном, вероятно, будет побудить Россию рассмотреть возможность поддержки других иранских муртадов и использование этих групп в других косвенных попытках угрожать Западу эскалацией.

Что этому предшествовало

По информации журналистов издания со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Саудовская Аравия предостерегла Россию от передачи оружия хуситам.

Дипломаты США также приняли участие в противодействии этим планам страны-агрессорки.

В частности, американские дипломаты обратились в Саудовскую Аравию с просьбой убедить Москву не делать этого.

Один из американских чиновников отметил, что США рассматривают любую попытку передачи оружия йеменским хуситам как противодействие собственным планам по урегулированию ситуации в регионе.