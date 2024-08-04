Для чего Путин планировал передать оружие йеменским хуситам — аналитики назвали цель

Планы Кремля передать ракеты и другую военную технику хуситам в Йемене свидетельствуют о росте военного партнерства Москвы и Тегерана.
Главные тезисы
- Российский Кремль пытается укрепить военное партнерство с Ираном через передачу оружия хуситам в Йемене.
- Согласно аналитикам, целью планов может быть углубление сотрудничества для противостояния с Западом.
- Возможное влияние на процессы на Западе и конфронтация через поддержку хуситов идет в рамках гибридных операций России.
- Поддержка хуситов при нападении на Израиль и международное судоходство может стать частью дальнейшего роста зависимости России от Ирана.
- Сопротивление планам передачи оружия хуситам США и Саудовской Аравией может быть ключевым фактором в отказе Путина от таких действий.
Кремль углубляет сотрудничество РФ и Ирана
Как отмечают аналитики, Россия, вероятно, стремится использовать иранских ставленников для опосредованного противостояния с Западом и таким образом влиять на процесс принятия решений на Западе.
6 июня глава России Владимир Путин заявил, что как "симметричный ответ" Россия предоставит дальнобойные средства поражения неназванным субъектам для нанесения ударов по Западу.
Аналитики также отмечают, что готовность Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов во время их нападения на Израиль и международное судоходство является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и роста зависимости России от Ирана в отношении высокоточного оружия и компонентов .
Отмечается, что углубление партнерства России с Ираном, вероятно, будет побудить Россию рассмотреть возможность поддержки других иранских муртадов и использование этих групп в других косвенных попытках угрожать Западу эскалацией.
Что этому предшествовало
По информации журналистов издания со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Саудовская Аравия предостерегла Россию от передачи оружия хуситам.
Дипломаты США также приняли участие в противодействии этим планам страны-агрессорки.
В частности, американские дипломаты обратились в Саудовскую Аравию с просьбой убедить Москву не делать этого.
Один из американских чиновников отметил, что США рассматривают любую попытку передачи оружия йеменским хуситам как противодействие собственным планам по урегулированию ситуации в регионе.
Подчеркивается, что разведке США до конца непонятно, оказалось ли противодействие Саудовской Аравии планам России по передаче оружия хуситам решающим, или это был один из факторов, заставивших кремлевского диктатора Владимира Путина отказаться от таких планов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-