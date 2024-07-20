Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене — видео

ЦАХАЛ
Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене — видео
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Силы обороны Израиля 20 июля ударили по объектам в порту города Ходейд в Йемене, контролирующим хуситы. Атака последовал ответ на удар хуситов по Тель-Авиву, который произошел 19 июля.

Главные тезисы

  • Израильская атака на объекты хуситов в Йемене была ответом на удар хуситов по Тель-Авиву.
  • Операция проводилась с применением истребителей F35 и 12 израильских самолетов.
  • Ранее хуситы атаковали Тель-Авив баллистической ракетой и 4 дронами, что привело к жертвам и раненым.
  • Это первый случай напрямую удара Израиля по объектам в Йемене.

По Йемену нанесли удар после атаки беспилотника на Израиль

Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Ходейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы, — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Axios пишет, что это первый случай, когда Израиль прямо ударил по Йемену.

Al Hadath отмечает , что Израиль атаковал нефтяные объекты. По данным издания, операцию выполняли 12 израильских самолетов, в том числе истребители F35.

Что этому предшествовало

19 июля йеменские хуситы атаковали Тель-Авив. В результате взрыва беспилотника вблизи посольства США один человек погиб, пятеро получили ранения.

Арабские медиа писали, что всего хуситы выпустили 5 воздушных целей в сторону Тель-Авива: баллистическую ракету и 4 дрона.

Кроме того, незадолго до этого хуситы обстреляли два танкера, один из которых уходил из РФ в Китай.

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