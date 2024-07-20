Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене — видео

Силы обороны Израиля 20 июля ударили по объектам в порту города Ходейд в Йемене, контролирующим хуситы. Атака последовал ответ на удар хуситов по Тель-Авиву, который произошел 19 июля.
Главные тезисы
- Израильская атака на объекты хуситов в Йемене была ответом на удар хуситов по Тель-Авиву.
- Операция проводилась с применением истребителей F35 и 12 израильских самолетов.
- Ранее хуситы атаковали Тель-Авив баллистической ракетой и 4 дронами, что привело к жертвам и раненым.
- Это первый случай напрямую удара Израиля по объектам в Йемене.
По Йемену нанесли удар после атаки беспилотника на Израиль
Axios пишет, что это первый случай, когда Израиль прямо ударил по Йемену.
Al Hadath отмечает , что Израиль атаковал нефтяные объекты. По данным издания, операцию выполняли 12 израильских самолетов, в том числе истребители F35.
Что этому предшествовало
19 июля йеменские хуситы атаковали Тель-Авив. В результате взрыва беспилотника вблизи посольства США один человек погиб, пятеро получили ранения.
Арабские медиа писали, что всего хуситы выпустили 5 воздушных целей в сторону Тель-Авива: баллистическую ракету и 4 дрона.
Кроме того, незадолго до этого хуситы обстреляли два танкера, один из которых уходил из РФ в Китай.
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