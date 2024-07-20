Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене — видео

Силы обороны Израиля 20 июля ударили по объектам в порту города Ходейд в Йемене, контролирующим хуситы. Атака последовал ответ на удар хуситов по Тель-Авиву, который произошел 19 июля.

По Йемену нанесли удар после атаки беспилотника на Израиль

Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Ходейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы, — говорится в сообщении ЦАХАЛа. Поделиться

BREAKING: YEMENI HOUTHI OFFICIAL STATEMENT



ON ISRAEL BOMBING YEMEN



Nasr El-Din Amer:



“Israeli aggression on Hodeidah Governorate and a fire in Yemen's main port.



Yemen's stance with Gaza is firm and will not change, and Yemeni operations supporting Gaza will not stop. The… pic.twitter.com/3ag6XUFiLn — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 20, 2024

Axios пишет, что это первый случай, когда Израиль прямо ударил по Йемену.

Al Hadath отмечает , что Израиль атаковал нефтяные объекты. По данным издания, операцию выполняли 12 израильских самолетов, в том числе истребители F35.

Israeli Air Force in action.



What a great evening! Terrorism gets a taste of its own medicine. #Yemen #Houthis #Israel pic.twitter.com/LxzvVIrueu — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) July 20, 2024

Что этому предшествовало

19 июля йеменские хуситы атаковали Тель-Авив. В результате взрыва беспилотника вблизи посольства США один человек погиб, пятеро получили ранения.

Арабские медиа писали, что всего хуситы выпустили 5 воздушных целей в сторону Тель-Авива: баллистическую ракету и 4 дрона.

Кроме того, незадолго до этого хуситы обстреляли два танкера, один из которых уходил из РФ в Китай.