Ізраїль атакував обʼєкти хуситів у Ємені — відео

Сили оборони Ізраїлю 20 липня вдарили по обʼєктах у порту міста Ходейд у Ємені, які контролюють хусити. Атака стала відповідь на удар хуситів по Тель-Авів, який стався 19 липня.

По Ємену завдали удар після атаки безпілотника на Ізраїль

Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військових обʼєктах терористичного режиму хуситів в районі порту Ходейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти Держави Ізраїль за останні місяці, — йдеться в повідомленні ЦАХАЛу. Поширити

BREAKING: YEMENI HOUTHI OFFICIAL STATEMENT



ON ISRAEL BOMBING YEMEN



Nasr El-Din Amer:



“Israeli aggression on Hodeidah Governorate and a fire in Yemen's main port.



Yemen's stance with Gaza is firm and will not change, and Yemeni operations supporting Gaza will not stop. The… pic.twitter.com/3ag6XUFiLn — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 20, 2024

Axios пише, що це перший випадок, коли Ізраїль безпосередньо вдарив по Ємену.

Al Hadath зазначає, що Ізраїль атакував нафтові обʼєкти. За даними видання, операцію виконували 12 ізраїльських літаків, зокрема винищувачі F35.

Israeli Air Force in action.



What a great evening! Terrorism gets a taste of its own medicine. #Yemen #Houthis #Israel pic.twitter.com/LxzvVIrueu — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) July 20, 2024

Що цьому передувало

19 липня єменські хусити атакували Тель-Авів. У результаті вибуху безпілотника поблизу посольства США одна людина загинула, пʼятеро отримали поранення.

Арабські медіа писали, що всього хусити випустили 5 повітряних цілей у бік Тель-Авіва: балістичну ракету та 4 дрони.

Крім того, незадовго до цього хусити обстріляли два танкери, один з яких йшов з РФ до Китаю.