Ізраїль атакував обʼєкти хуситів у Ємені — відео
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Ізраїль атакував обʼєкти хуситів у Ємені — відео

ЦАХАЛ
Ізраїль атакував обʼєкти хуситів у Ємені — відео

Сили оборони Ізраїлю 20 липня вдарили по обʼєктах у порту міста Ходейд у Ємені, які контролюють хусити. Атака стала відповідь на удар хуситів по Тель-Авів, який стався 19 липня.

Головні тези:

 

  • Це перший випадок, коли Ізраїль прямо атакував об'єкти у Ємені.
  • Раніше хусити випустили 5 повітряних цілей у бік Тель-Авіва, в тому числі балістичну ракету та 4 дрони.
  • У результаті вибуху безпілотника поблизу посольства США загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.

По Ємену завдали удар після атаки безпілотника на Ізраїль

Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військових обʼєктах терористичного режиму хуситів в районі порту Ходейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти Держави Ізраїль за останні місяці, — йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Axios пише, що це перший випадок, коли Ізраїль безпосередньо вдарив по Ємену.

Al Hadath зазначає, що Ізраїль атакував нафтові обʼєкти. За даними видання, операцію виконували 12 ізраїльських літаків, зокрема винищувачі F35.

Що цьому передувало

19 липня єменські хусити атакували Тель-Авів. У результаті вибуху безпілотника поблизу посольства США одна людина загинула, пʼятеро отримали поранення.

Арабські медіа писали, що всього хусити випустили 5 повітряних цілей у бік Тель-Авіва: балістичну ракету та 4 дрони.

Крім того, незадовго до цього хусити обстріляли два танкери, один з яких йшов з РФ до Китаю.

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