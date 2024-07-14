Ізраїль завдав удару по ватажку ХАМАС — десятки загиблих та сотні поранених
Категорія
Події
Дата публікації

Ізраїль завдав удару по ватажку ХАМАС — десятки загиблих та сотні поранених

ЦАХАЛ
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Джерело:  Associated Press

Унаслідок масованого удару армії Ізраїлю по півдні Гази загинули щонайменше 90 цивільних, зокрема й діти. Також відомо про 300 поранених.

Головні тези:

  • Офіційний Тель-Авів стверджує, що це була спроба ліквідувати ватажка ХАМАС, й ніхто не міг спрогнозувати масштаби трагедії.
  • Палестинські лікарі повідомляють про сотні поранених під завалами.
  • Лідер Ізраїлю визнав, що не має достовірних доказів ліквідації ватажків ХАМАС.

Ізраїль намагався ліквідувати ватажка ХАМАС, однак влучив у цивільних

Як стверджує офіційний Тель-Авів, це була операції з ліквідації одного з ватажків ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Однак західні журналісти звертають увагу на те, що це цей удар ЦАХАЛ (армії Ізраїлю — ред.) тав одним з найсмертоносніших за всю війну.

Згідно з останніми даними, понад 40 тіл виявили у переповненій лікарні імені Насера.

За словами очевидців, атака Ізраїлю налічувала кілька потужних ударів.

За даними палестинських лікарів, потерпілі знаходилися під завалами і на дорогах, до них не могли дістатися бригади швидкої допомоги, — йдеться в повідомленні.

Як сам Ізраїль коментує цей удар

Керівництво ЦАХАЛ продовжує запевняти, що "терористи ховалися серед цивільних", тому й наслідки удару є такими фатальними.

За словами ще одного чиновника, удар був завданий по огородженій території, яка перебувала під контролем ХАМАС.

Офіційний Тель-Авів стверджує, що це було не наметовий містечко, а оперативний комплекс. Інсайдер заявив журналістам, що удар був точним.

Натомість лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно визнав, що "все ще немає абсолютної впевненості" в тому, що Дейф і ще один ватажок ХАМАС, Рафа Салама, були вбиті.

Ізраїль вважає, що Дейф і найвищий посадовець ХАМАСу в Газі Ях'я Сінвар є головними організаторами нападу 7 жовтня, який забрав життя близько 1200 людей на півдні Ізраїлю і спровокував війну між Ізраїлем і ХАМАС.

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