Ізраїль завдав удару по ватажку ХАМАС — десятки загиблих та сотні поранених

Унаслідок масованого удару армії Ізраїлю по півдні Гази загинули щонайменше 90 цивільних, зокрема й діти. Також відомо про 300 поранених.
Головні тези:
- Офіційний Тель-Авів стверджує, що це була спроба ліквідувати ватажка ХАМАС, й ніхто не міг спрогнозувати масштаби трагедії.
- Палестинські лікарі повідомляють про сотні поранених під завалами.
- Лідер Ізраїлю визнав, що не має достовірних доказів ліквідації ватажків ХАМАС.
Ізраїль намагався ліквідувати ватажка ХАМАС, однак влучив у цивільних
Як стверджує офіційний Тель-Авів, це була операції з ліквідації одного з ватажків ХАМАС Мухаммеда Дейфа.
Однак західні журналісти звертають увагу на те, що це цей удар ЦАХАЛ (армії Ізраїлю — ред.) тав одним з найсмертоносніших за всю війну.
Згідно з останніми даними, понад 40 тіл виявили у переповненій лікарні імені Насера.
За словами очевидців, атака Ізраїлю налічувала кілька потужних ударів.
Як сам Ізраїль коментує цей удар
Керівництво ЦАХАЛ продовжує запевняти, що "терористи ховалися серед цивільних", тому й наслідки удару є такими фатальними.
За словами ще одного чиновника, удар був завданий по огородженій території, яка перебувала під контролем ХАМАС.
Офіційний Тель-Авів стверджує, що це було не наметовий містечко, а оперативний комплекс. Інсайдер заявив журналістам, що удар був точним.
Натомість лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно визнав, що "все ще немає абсолютної впевненості" в тому, що Дейф і ще один ватажок ХАМАС, Рафа Салама, були вбиті.
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