Ізраїль завдав удару по ватажку ХАМАС — десятки загиблих та сотні поранених

Унаслідок масованого удару армії Ізраїлю по півдні Гази загинули щонайменше 90 цивільних, зокрема й діти. Також відомо про 300 поранених.

Ізраїль намагався ліквідувати ватажка ХАМАС, однак влучив у цивільних

Як стверджує офіційний Тель-Авів, це була операції з ліквідації одного з ватажків ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Однак західні журналісти звертають увагу на те, що це цей удар ЦАХАЛ (армії Ізраїлю — ред.) тав одним з найсмертоносніших за всю війну.

Згідно з останніми даними, понад 40 тіл виявили у переповненій лікарні імені Насера.

За словами очевидців, атака Ізраїлю налічувала кілька потужних ударів.

За даними палестинських лікарів, потерпілі знаходилися під завалами і на дорогах, до них не могли дістатися бригади швидкої допомоги, — йдеться в повідомленні. Поширити

BREAKING: The Health Ministry in Gaza says 71 people have been killed and at least 289 injured in an Israeli attack in the southern Gaza Strip. https://t.co/lDxDmSEkIz — The Associated Press (@AP) July 13, 2024

Як сам Ізраїль коментує цей удар

Керівництво ЦАХАЛ продовжує запевняти, що "терористи ховалися серед цивільних", тому й наслідки удару є такими фатальними.

За словами ще одного чиновника, удар був завданий по огородженій території, яка перебувала під контролем ХАМАС.

Офіційний Тель-Авів стверджує, що це було не наметовий містечко, а оперативний комплекс. Інсайдер заявив журналістам, що удар був точним.

Натомість лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно визнав, що "все ще немає абсолютної впевненості" в тому, що Дейф і ще один ватажок ХАМАС, Рафа Салама, були вбиті.