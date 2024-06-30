Ізраїль оцінив ймовірність початку "війни на знищення"

Тель-Авів не злякався нових погроз Ірану щодо початку “війни на знищення”. В Ізраїлі заявили, що готові до будь-якого розвитку подій.
Головні тези:
- Нове протистояння між Ізраїлем та “Хезболлою” може загостритися на тлі війни ЦАХАЛ з ХАМАС в Газі.
- Погрози Ірану щодо початку “війни на знищення” стали причиною для хвилювань у США.
- Ізраїль не зважає на погрози Ірану, адже вони його не лякають.
Ізраїль уперше відреагував на заяви Ірану
З офіційним коментарем з цього приводу виступив шеф ізраїльської дипломатії Ісраель Кац.
За його словами, ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїль — ред.) готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, якщо терористичне угрупування "Хезболла" й далі обстрілюватиме ізраїльську територію.
Тель-Авів наголосив, що не зважає на погрози Ірану, адже вони його не лякають.
Дипломат також звернув увагу на те, що "режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення".
Що важливо знати про ситуацію навколо Ізраїлю
Терористи з угрупуванням "Хезболла", яких підтримує та спонсорує Іран, завдають ракетних ударів по Ізраїлю з території Лівану.
Нещодавно розвідка США озвучила прогноз, що масштабне протистояння між Ізраїлем і "Хезболлою" може розгорітися найближчими тижнями, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.
29 червня офіційний Тегеран почав погрожувати, що в разі атаки Ізраїлю на Ліван, "почнеться війна на знищення".
Міноборони США вже розпочало підготовку до евакуації американців із Лівану через ризик війни.
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