Ізраїль оцінив ймовірність початку "війни на знищення"

Тель-Авів не злякався нових погроз Ірану щодо початку “війни на знищення”. В Ізраїлі заявили, що готові до будь-якого розвитку подій.

Ізраїль уперше відреагував на заяви Ірану

З офіційним коментарем з цього приводу виступив шеф ізраїльської дипломатії Ісраель Кац.

За його словами, ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїль — ред.) готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, якщо терористичне угрупування "Хезболла" й далі обстрілюватиме ізраїльську територію.

Тель-Авів наголосив, що не зважає на погрози Ірану, адже вони його не лякають.

Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка, Якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок, — наголосили Ісраель Кац. Поширити

Дипломат також звернув увагу на те, що "режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення".

Iran threatens today to destroy Israel if Israel fully responds to Hezbollah attacks from Lebanon.

My response to Iran is clear:

1. If Hezbollah does not cease its fire and withdraw from southern Lebanon, we will act against it with full force until security is restored and… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 29, 2024

Що важливо знати про ситуацію навколо Ізраїлю

Терористи з угрупуванням "Хезболла", яких підтримує та спонсорує Іран, завдають ракетних ударів по Ізраїлю з території Лівану.

Нещодавно розвідка США озвучила прогноз, що масштабне протистояння між Ізраїлем і "Хезболлою" може розгорітися найближчими тижнями, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.

29 червня офіційний Тегеран почав погрожувати, що в разі атаки Ізраїлю на Ліван, "почнеться війна на знищення".