Израиль оценил вероятность начала "войны на уничтожение"

Тель-Авив не испугался новых угроз Ирана касательно начала "войны на уничтожение". В Израиле заявили, что готовы к любому развитию событий.

Израиль впервые отреагировал на заявления Ирана

С официальным комментарием на этот счет выступил шеф израильской дипломатии Исраэль Кац.

По его словам, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиль — ред.) готов применить военную силу против Ливана, если террористическая группировка "Хезболла" будет и дальше обстреливать израильскую территорию.

Тель-Авив подчеркнул, что не обращает внимание угрозы Ирана, ведь они его не пугают.

Сегодня Иран грозится уничтожить Израиль, если Израиль ответит на атаки "Хезболлы" с Ливана. Мой ответ Ирану четок: если "Хезболла" не прекратит огонь и не уйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее на полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома, — подчеркнули Исраэль Кац. Поделиться

Дипломат также обратил внимание на то, что "режим, угрожающий уничтожением, заслуживает на уничтожение".

Iran threatens today to destroy Israel if Israel fully responds to Hezbollah attacks from Lebanon.

My response to Iran is clear:

1. If Hezbollah does not cease its fire and withdraw from southern Lebanon, we will act against it with full force until security is restored and… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 29, 2024

Что важно знать о ситуации вокруг Израиля

Террористы из группировки "Хезболла", которых поддерживает Иран, наносят ракетные удары по Израилю с территории Ливана.

Недавно разведка США озвучила прогноз, что масштабное противостояние между Израилем и "Хезболлой" может разгореться в ближайшие недели, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

29 июня официальный Тегеран начал угрожать, что в случае атаки Израиля на Ливан "начнется война на уничтожение".