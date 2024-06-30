Израиль оценил вероятность начала "войны на уничтожение"

Тель-Авив не испугался новых угроз Ирана касательно начала "войны на уничтожение". В Израиле заявили, что готовы к любому развитию событий.
Главные тезисы
- Новое противостояние между Израилем и “Хезболлой” может обостриться на фоне войны ЦАХАЛ против ХАМАС в Газе.
- Угрозы Ирана относительно начала войны на уничтожение стали причиной для волнений в США.
- Израиль не считается с угрозами Ирана, ведь они его не пугают.
Израиль впервые отреагировал на заявления Ирана
С официальным комментарием на этот счет выступил шеф израильской дипломатии Исраэль Кац.
По его словам, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиль — ред.) готов применить военную силу против Ливана, если террористическая группировка "Хезболла" будет и дальше обстреливать израильскую территорию.
Тель-Авив подчеркнул, что не обращает внимание угрозы Ирана, ведь они его не пугают.
Дипломат также обратил внимание на то, что "режим, угрожающий уничтожением, заслуживает на уничтожение".
Что важно знать о ситуации вокруг Израиля
Террористы из группировки "Хезболла", которых поддерживает Иран, наносят ракетные удары по Израилю с территории Ливана.
Недавно разведка США озвучила прогноз, что масштабное противостояние между Израилем и "Хезболлой" может разгореться в ближайшие недели, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.
29 июня официальный Тегеран начал угрожать, что в случае атаки Израиля на Ливан "начнется война на уничтожение".
Минобороны США уже приступило к подготовке к эвакуации американцев из Ливана из-за риска войны.
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