Израиль оценил вероятность начала "войны на уничтожение"
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль оценил вероятность начала "войны на уничтожение"

ЦАХАЛ
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Источник:  online.ua

Тель-Авив не испугался новых угроз Ирана касательно начала "войны на уничтожение". В Израиле заявили, что готовы к любому развитию событий.

Главные тезисы

  • Новое противостояние между Израилем и “Хезболлой” может обостриться на фоне войны ЦАХАЛ против ХАМАС в Газе.
  • Угрозы Ирана относительно начала войны на уничтожение стали причиной для волнений в США.
  • Израиль не считается с угрозами Ирана, ведь они его не пугают.

Израиль впервые отреагировал на заявления Ирана

С официальным комментарием на этот счет выступил шеф израильской дипломатии Исраэль Кац.

По его словам, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиль — ред.) готов применить военную силу против Ливана, если террористическая группировка "Хезболла" будет и дальше обстреливать израильскую территорию.

Тель-Авив подчеркнул, что не обращает внимание угрозы Ирана, ведь они его не пугают.

Сегодня Иран грозится уничтожить Израиль, если Израиль ответит на атаки "Хезболлы" с Ливана. Мой ответ Ирану четок: если "Хезболла" не прекратит огонь и не уйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее на полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома, — подчеркнули Исраэль Кац.

Дипломат также обратил внимание на то, что "режим, угрожающий уничтожением, заслуживает на уничтожение".

Что важно знать о ситуации вокруг Израиля

Террористы из группировки "Хезболла", которых поддерживает Иран, наносят ракетные удары по Израилю с территории Ливана.

Недавно разведка США озвучила прогноз, что масштабное противостояние между Израилем и "Хезболлой" может разгореться в ближайшие недели, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

29 июня официальный Тегеран начал угрожать, что в случае атаки Израиля на Ливан "начнется война на уничтожение".

Минобороны США уже приступило к подготовке к эвакуации американцев из Ливана из-за риска войны.

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