ХАМАС прийняв пропозицію США щодо ізраїльських заручників — Reuters

Бойовики ХАМАС прийняли пропозицію США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників, як військових, так і цивільних.

ХАМАС готові розпочати переговори щодо звільнення заручників

Ісламістський палестинський рух ХАМАС прийняв пропозицію США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників (військовополонених і цивільних) та, попередньо, відмовився від вимоги, щоб Ізраїль спочатку зобовʼязався припинити вогонь у секторі Гази на тривалий час.

Наразі йдеться про першу фазу припинення вогню на 6 тижнів із доставкою гуманітарної допомоги до сектора Гази і відводом ізраїльських військ.

Джерело Reuters в ізраїльській переговорній групі каже, що зараз є реальний шанс досягнути угоди.

В офісі ж премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявили, що попередні переговори продовжаться наступного тижня, але розбіжності між сторонами досі залишаються.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1195 мирних жителів.

За даними ізраїльської влади, 251 людину взяли в заручники. Щонайменше 100 людей досі утримують у секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити 100 людей з полону ХАМАС. Загинули, за даними ізраїльської армії, 42 заручники.

Військові цілі Ізраїлю — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію в прикордонному з Єгиптом місті Рафах і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.