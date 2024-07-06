ХАМАС принял предложение США по израильским заложникам — Reuters
Категория
Мир
Дата публикации

ХАМАС принял предложение США по израильским заложникам — Reuters

ХАМАС принял предложение США по израильским заложникам — Reuters
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Источник:  Reuters

Боевики ХАМАС приняли предложение США начать переговоры по освобождению израильских заложников, как военных, так и гражданских.

Главные тезисы

  • ХАМАС принял предложение США начать переговоры по освобождению израильских заложников как военных, так и гражданских.
  • Израиль проводит военную операцию с целью уничтожения военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращения заложников домой.
  • ХАМАС требует полного выхода из сектора Газа и возможности палестинцам самим определять свое будущее.
  • План перемирия в секторе Газа, одобренный ООН, не устраивает ХАМАС, который ждет четкой позиции Израиля по прекращению огня и выводу войск.

ХАМАС готовы начать переговоры по освобождению заложников

Исламистское палестинское движение ХАМАС приняло предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников (военнопленных и гражданских) и, предварительно, отказалось от требования, чтобы Израиль сначала обязался прекратить огонь в секторе Газа на длительное время.

Речь идет о первой фазе прекращения огня на 6 недель с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа и отводом израильских войск.

Источник Reuters в израильской переговорной группе говорит, что сейчас есть реальный шанс достичь соглашения.

В офисе же премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что предварительные переговоры продолжатся на следующей неделе, но разногласия между сторонами до сих пор остаются.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Война между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, когда боевики исламистской группировки провели массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и убили 1195 мирных жителей.

По данным израильских властей, 251 человек был взят в заложники. По меньшей мере, 100 человек до сих пор удерживают в секторе Газа после ноябрьского соглашения об обмене пленными, по которому удалось освободить 100 человек из плена ХАМАС. Погибли, по данным израильской армии, 42 заложника.

Военные цели Израиля — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой». Власти Израиля намерены провести операцию в пограничном с Египтом городе Рафах и ликвидировать последние четыре батальона ХАМАС, которые базируются в городе. Также есть задача ликвидировать лидеров боевиков.

В конце мая 2024 года США озвучили план перемирия в секторе Газа, его одобрил Совет Безопасности ООН, однако он не устраивал ХАМАС. Движению нужна четкая позиция Израиля по прекращению огня, полному выходу из сектора Газа и разрешению палестинцам самим определять свое будущее. Представители движения обеспокоены тем, что Израиль не намерен полностью выводить войска из Газы.

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