ХАМАС принял предложение США по израильским заложникам — Reuters

Боевики ХАМАС приняли предложение США начать переговоры по освобождению израильских заложников, как военных, так и гражданских.

ХАМАС готовы начать переговоры по освобождению заложников

Исламистское палестинское движение ХАМАС приняло предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников (военнопленных и гражданских) и, предварительно, отказалось от требования, чтобы Израиль сначала обязался прекратить огонь в секторе Газа на длительное время.

Речь идет о первой фазе прекращения огня на 6 недель с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа и отводом израильских войск.

Источник Reuters в израильской переговорной группе говорит, что сейчас есть реальный шанс достичь соглашения.

В офисе же премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что предварительные переговоры продолжатся на следующей неделе, но разногласия между сторонами до сих пор остаются.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Война между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, когда боевики исламистской группировки провели массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и убили 1195 мирных жителей.

По данным израильских властей, 251 человек был взят в заложники. По меньшей мере, 100 человек до сих пор удерживают в секторе Газа после ноябрьского соглашения об обмене пленными, по которому удалось освободить 100 человек из плена ХАМАС. Погибли, по данным израильской армии, 42 заложника.

Военные цели Израиля — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой». Власти Израиля намерены провести операцию в пограничном с Египтом городе Рафах и ликвидировать последние четыре батальона ХАМАС, которые базируются в городе. Также есть задача ликвидировать лидеров боевиков.