ХАМАС принял предложение США по израильским заложникам — Reuters

Боевики ХАМАС приняли предложение США начать переговоры по освобождению израильских заложников, как военных, так и гражданских.
Главные тезисы
- ХАМАС принял предложение США начать переговоры по освобождению израильских заложников как военных, так и гражданских.
- Израиль проводит военную операцию с целью уничтожения военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращения заложников домой.
- ХАМАС требует полного выхода из сектора Газа и возможности палестинцам самим определять свое будущее.
- План перемирия в секторе Газа, одобренный ООН, не устраивает ХАМАС, который ждет четкой позиции Израиля по прекращению огня и выводу войск.
ХАМАС готовы начать переговоры по освобождению заложников
Исламистское палестинское движение ХАМАС приняло предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников (военнопленных и гражданских) и, предварительно, отказалось от требования, чтобы Израиль сначала обязался прекратить огонь в секторе Газа на длительное время.
Речь идет о первой фазе прекращения огня на 6 недель с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа и отводом израильских войск.
Источник Reuters в израильской переговорной группе говорит, что сейчас есть реальный шанс достичь соглашения.
В офисе же премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что предварительные переговоры продолжатся на следующей неделе, но разногласия между сторонами до сих пор остаются.
Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль
Война между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, когда боевики исламистской группировки провели массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и убили 1195 мирных жителей.
По данным израильских властей, 251 человек был взят в заложники. По меньшей мере, 100 человек до сих пор удерживают в секторе Газа после ноябрьского соглашения об обмене пленными, по которому удалось освободить 100 человек из плена ХАМАС. Погибли, по данным израильской армии, 42 заложника.
Военные цели Израиля — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой». Власти Израиля намерены провести операцию в пограничном с Египтом городе Рафах и ликвидировать последние четыре батальона ХАМАС, которые базируются в городе. Также есть задача ликвидировать лидеров боевиков.
В конце мая 2024 года США озвучили план перемирия в секторе Газа, его одобрил Совет Безопасности ООН, однако он не устраивал ХАМАС. Движению нужна четкая позиция Израиля по прекращению огня, полному выходу из сектора Газа и разрешению палестинцам самим определять свое будущее. Представители движения обеспокоены тем, что Израиль не намерен полностью выводить войска из Газы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-