Израиль нанес удар по главарю ХАМАС — десятки погибших и сотни раненых

В результате массированного удара армии Израиля по югу Газы погибли по меньшей мере 90 гражданских, в том числе и дети. Также известно о 300 раненых.
Главные тезисы
- Официальный Тель-Авив утверждает, что это была попытка ликвидировать предводителя ХАМАС и никто не мог спрогнозировать масштабы трагедии.
- Палестинские врачи сообщают о сотнях раненых под завалами.
- Лидер Израиля признал, что у него нет достоверных доказательств ликвидации главарей ХАМАС.
Израиль пытался ликвидировать главаря ХАМАС, однако попал в гражданских
Как утверждает официальный Тель-Авив, это была операция по ликвидации одного из предводителей ХАМАС Мухаммеда Дейфа.
Однако западные журналисты обращают внимание на то, что это этот удар ЦАХАЛ (армии Израиля — ред.) был одним из самых смертоносных за всю войну.
Согласно последним данным, более 40 тел обнаружили в переполненной больнице имени Насера.
По словам очевидцев, атака Израиля насчитывала несколько сильных ударов.
Как сам Израиль комментирует этот удар
Руководство ЦАХАЛ продолжает уверять, что "террористы скрывались среди гражданских", поэтому и последствия удара являются столь роковыми.
По словам еще одного чиновника, удар был нанесен по огражденной территории, находившейся под контролем ХАМАС.
Официальный Тель-Авив утверждает, что это был не палаточный городок, а оперативный комплекс. Инсайдер заявил журналистам, что удар был точным.
В то же время лидер Израиля Биньямин Нетаньяху официально признал, что "все еще нет абсолютной уверенности" в том, что Дейф и еще один предводитель ХАМАС, Рафа Салама, были убиты.
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