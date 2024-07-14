Израиль нанес удар по главарю ХАМАС — десятки погибших и сотни раненых

В результате массированного удара армии Израиля по югу Газы погибли по меньшей мере 90 гражданских, в том числе и дети. Также известно о 300 раненых.

Израиль пытался ликвидировать главаря ХАМАС, однако попал в гражданских

Как утверждает официальный Тель-Авив, это была операция по ликвидации одного из предводителей ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Однако западные журналисты обращают внимание на то, что это этот удар ЦАХАЛ (армии Израиля — ред.) был одним из самых смертоносных за всю войну.

Согласно последним данным, более 40 тел обнаружили в переполненной больнице имени Насера.

По словам очевидцев, атака Израиля насчитывала несколько сильных ударов.

По данным палестинских врачей, пострадавшие находились под завалами и на дорогах, до них не могли добраться бригады скорой помощи, — сказано в сообщении. Поделиться

BREAKING: The Health Ministry in Gaza says 71 people have been killed and at least 289 injured in an Israeli attack in the southern Gaza Strip. https://t.co/lDxDmSEkIz — The Associated Press (@AP) July 13, 2024

Как сам Израиль комментирует этот удар

Руководство ЦАХАЛ продолжает уверять, что "террористы скрывались среди гражданских", поэтому и последствия удара являются столь роковыми.

По словам еще одного чиновника, удар был нанесен по огражденной территории, находившейся под контролем ХАМАС.

Официальный Тель-Авив утверждает, что это был не палаточный городок, а оперативный комплекс. Инсайдер заявил журналистам, что удар был точным.

В то же время лидер Израиля Биньямин Нетаньяху официально признал, что "все еще нет абсолютной уверенности" в том, что Дейф и еще один предводитель ХАМАС, Рафа Салама, были убиты.