Израиль нанес удар по главарю ХАМАС — десятки погибших и сотни раненых
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Проиcшествия
Дата публикации

Израиль нанес удар по главарю ХАМАС — десятки погибших и сотни раненых

ЦАХАЛ
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Источник:  Associated Press

В результате массированного удара армии Израиля по югу Газы погибли по меньшей мере 90 гражданских, в том числе и дети. Также известно о 300 раненых.

Главные тезисы

  • Официальный Тель-Авив утверждает, что это была попытка ликвидировать предводителя ХАМАС и никто не мог спрогнозировать масштабы трагедии.
  • Палестинские врачи сообщают о сотнях раненых под завалами.
  • Лидер Израиля признал, что у него нет достоверных доказательств ликвидации главарей ХАМАС.

Израиль пытался ликвидировать главаря ХАМАС, однако попал в гражданских

Как утверждает официальный Тель-Авив, это была операция по ликвидации одного из предводителей ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Однако западные журналисты обращают внимание на то, что это этот удар ЦАХАЛ (армии Израиля — ред.) был одним из самых смертоносных за всю войну.

Согласно последним данным, более 40 тел обнаружили в переполненной больнице имени Насера.

По словам очевидцев, атака Израиля насчитывала несколько сильных ударов.

По данным палестинских врачей, пострадавшие находились под завалами и на дорогах, до них не могли добраться бригады скорой помощи, — сказано в сообщении.

Как сам Израиль комментирует этот удар

Руководство ЦАХАЛ продолжает уверять, что "террористы скрывались среди гражданских", поэтому и последствия удара являются столь роковыми.

По словам еще одного чиновника, удар был нанесен по огражденной территории, находившейся под контролем ХАМАС.

Официальный Тель-Авив утверждает, что это был не палаточный городок, а оперативный комплекс. Инсайдер заявил журналистам, что удар был точным.

В то же время лидер Израиля Биньямин Нетаньяху официально признал, что "все еще нет абсолютной уверенности" в том, что Дейф и еще один предводитель ХАМАС, Рафа Салама, были убиты.

Израиль считает, что Дейф и высшее должностное лицо ХАМАСа в Газе Яхья Синвар являются главными организаторами нападения 7 октября, которое унесло жизни около 1200 человек на юге Израиля и спровоцировало войну между Израилем и ХАМАС.

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