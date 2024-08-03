Россия планировала поставки ракет и других вооружений повстанцам-хуситам в Йемене, однако реализации этих планов вовремя помешали США и Саудовская Аравия.

Что известно о плане России по передаче оружия йеменским хуситам

По информации журналистов издания со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Саудовская Аравия предостерегла Россию от передачи оружия хуситам.

Дипломаты США также приняли участие в противодействии этим планам страны-агрессорки.

В частности, американские дипломаты обратились в Саудовскую Аравию с просьбой убедить Москву не делать этого.

Один из американских чиновников отметил, что США рассматривают любую попытку передачи оружия йеменским хуситам как противодействие собственным планам по урегулированию ситуации в регионе.

Американские чиновники подчеркивают, что йеменские хуситы очень далеки от мирного урегулирования конфликта в регионе.

Йеменские хуситы

Подчеркивается, что разведке США до конца непонятно, оказалось ли противодействие Саудовской Аравии планам России по передаче оружия хуситам решающим, или это был один из факторов, заставивших кремлевского диктатора Владимира Путина отказаться от таких планов.

Американские чиновники отмечают, что Кремль рассматривал план по вооружению хуситов в качестве мести администрации президента США Джо Байдену по поводу разрешения Украине избивать американским оружием по объектам на территории России.

Что известно о прибытии российских военных в Йемен

Отказавшись от плана передачи оружия хуситам, Россия все же отправила военных на территорию Йемена для проведения консультаций с повстанцами.

США наблюдали за небольшой остановкой русских военных кораблей в Красном море.

Отмечается, что у российских военных были с собой сумки, однако никаких свидетельств о поставках оружия йеменским повстанцам.

Во время пребывания российских военных в Йемене хуситы прибегли к необычному шагу и выпустили предупреждение кораблям в Красном море о потенциальных опасностях.

Американские чиновники также отмечают, что хуситы, вероятно, планировали провести с российскими военными учения с использованием стрелкового оружия, однако эти планы также не были реализованы.