США сбили дроны йеменских хуситов над Красным морем

В течение последних двух дней возглавляемые США коалиционные силы сбили над Аденским заливом и Красным морем четыре беспилотника, запущенных хуситами.

США отразили атаку хуситов над Красным морем и Аденским заливом.

Коалиция под руководством США продолжает бороться с нападениями йеменских хуситов на торговые суда.

Об этом заявило Центральное командование США в сети X.

May 11 CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – At approximately 8:45 p.m.(Sanaa time) on May 10, Iranian-backed Houthis launched an uncrewed aerial system (UAS) over the Gulf of Aden from Houthi controlled areas in Yemen. A coalition aircraft successfully engaged the UAS. There were no… pic.twitter.com/7N70V70TZ7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 12, 2024

10 мая около 20:45 по местному времени поддерживаемые Ираном хуситы с подконтрольных территорий Йемена запустили непилотируемую летательную систему над Аденским заливом. Самолет коалиции успешно поразил беспилотник. Ни о каких жертвах или разрушениях не сообщали ни силы США или коалиции, ни коммерческие суда. Поделиться

Отмечается, что через несколько часов хуситы запустили еще три беспилотника, но их все тоже удалось успешно сбить.

Было установлено, что эти беспилотники представляли непосредственную угрозу как коалиционным силам, так и коммерческим судам в регионе. Эти меры были предприняты для защиты свободы навигации и обеспечения международных вод.

Напомним: по данным Морской администрации США, с ноября хуситы совершили более 50 нападений на суда, захватив как минимум одно и потопив другое.

В последние недели количество нападений уменьшилось, поскольку боевики стали мишенью воздушной кампании, возглавляемой США. Американские официальные лица предполагают, что в этой связи у хуситов может заканчиваться вооружение.

США предоставили Украине стрелковое оружие, направлявшееся к йеменским хуситам

Украина получила автоматы и боеприпасы, которые везли контрабандой боевикам-хуситам, и были изъяты США.

4 апреля 2024 правительство США передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм. Этого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну украинскую бригаду.

В командовании считают, что это оружие поможет Украине оградиться от вторжения России.

Отмечается, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).