Йеменские хуситы атаковали судно в Красном море. Есть жертвы
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Йеменские хуситы атаковали судно в Красном море. Есть жертвы

Судно
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Источник:  CNN

Хуситы 6 марта ударили баллистической ракетой по коммерческому судну в Аденском заливе, есть погибшие.

Первые жертвы атак хуситов в Красном море: что известно

В результате атаки хуситов погибли по меньшей мере два члена экипажа — это первые жертвы таких обстрелов с осени прошлого года.

Об этом неназванные американские чиновники сообщили ряду СМИ, в частности телеканалу CNN .

По словам чиновников, нападение подвергся сухогрузу True Confidence под флагом Барбадоса, принадлежащего Либерии. После удара, в котором минимум два человека погибли и еще шестеро получили ранения, экипаж судна эвакуировали.

Атака произошла около 11:30 утра по йеменскому времени, то есть 10:30 по Киеву. Военные корабли коалиции во главе с США, занимающейся защитой гражданского судоходства в Красном море, сейчас находятся в Аденском заливе, оценивая ситуацию.

По данным американских и западных официальных лиц, с ноября 2023 года хуситы совершили более 45 ракетных и беспилотных атак на коммерческие суда и военные суда США и коалиции, работающие в Красном море.

Большинство из них были отбиты американскими или коалиционными эсминцами или попали в воду. До сегодняшнего дня ни одно коммерческое судно, проходившее через Красное море, не пострадало от ударов ракет или дронов.

В декабре США провели специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС по защите гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.

Что известно о потоплении хуситами корабля "Рубимар"

Отмечается, что хуситы атаковали грузовое судно "Рубимар", перевозившее более 40 тонн удобрений, еще 18 февраля.

Из-за полученных повреждений судно бесконтрольно дрейфовало в Красном море, а затем затонуло.

Экипаж корабля удалось эвакуировать.

Удобрения, которые перевозило судно, а также утечка топлива, могут привести к экологической катастрофе. В частности, вокруг судна образовалось нефтяное пятно протяженностью в километр.

Известно, что судно ходило под флагом Великобритании.

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