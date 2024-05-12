Протягом двох останніх днів очолювані США коаліційні сили збили над Аденською затокою та Червоним морем чотири безпілотники, запущені хуситами.

США відбили атаку хуситів над Червоним морем та Аденською затокою

Коаліція під керівництвом США продовжує боротися з нападами єменських хуситів на торгові суда.

Про це заявило Центральне командування США у мережі Х.

May 11 CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – At approximately 8:45 p.m.(Sanaa time) on May 10, Iranian-backed Houthis launched an uncrewed aerial system (UAS) over the Gulf of Aden from Houthi controlled areas in Yemen. A coalition aircraft successfully engaged the UAS. There were no… pic.twitter.com/7N70V70TZ7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 12, 2024

10 травня близько 20:45 за місцевим часом підтримувані Іраном хусити з підконтрольних територій Ємену запустили непілотовану літальну систему над Аденською затокою. Літак коаліції успішно уразив безпілотник. Про жодні жертви чи руйнування не повідомляли ні сили США чи коаліції, ні комерційні судна. Поширити

Зазначається, що через кілька годин хусити запустили ще три безпілотники, але їх усі теж удалося успішно збити.

Було встановлено, що ці безпілотники становили безпосередню загрозу як коаліційним силам, так і комерційним суднам у регіоні. Цих заходів було вжито для захисту свободи навігації та убезпечення міжнародних вод.

Нагадаємо: за даними Морської адміністрації США, з листопада хусити скоїли понад 50 нападів на судна, захопивши щонайменше одне та потопивши інше.

Останніми тижнями кількість нападів зменшилася, оскільки бойовики стали мішенню повітряної кампанії, яку очолюють США. Американські офіційні особи припускають, що у зв’язку з цим у хуситів може закінчуватися озброєння.

США надали Україні стрілецьку зброю, яка прямувала до єменських хуситів

Україна отримала автомати та боєприпаси, які везли контрабандою до бойовиків-хуситів і які були вилучені США.

4 квітня 2024 року уряд США передав українським збройним силам понад 5 000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 мм. Цієї кількості боєприпасів достатньо, щоб оснастити стрілецькою зброєю одну українську бригаду.

У командуванні вважають, що ця зброя допоможе Україні захиститися від вторгнення Росії.

Зазначається, що уряд США отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року внаслідок цивільного конфіскаційного позову Міністерства юстиції до Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР).